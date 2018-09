Mga Proyekto ni Toby swak sa Navoteño

SI Congressman Toby Tiangco ang kauna-unahang politiko sa kanilang pamilya. Taong 2000 nang una siyang maglingkod bilang alkade ng Navotas. Kasama sa mga nadatnan niyang suliranin sa lungsod ang sunog na city hall, matagalang baha at sandamakmak na basura kung saan-saan.

Sa pag-upo niya bilang punong-lungsod, sinikap ni Congressman Toby na maiangat ang buhay sa Navotas at muling maibalik sa mga Navoteño ang pagmamalaki sa kanilang lugar.

Hunyo 1998 nang masunog ang dating municipal hall ng Navotas. Kasamang natupok ang mga ga­mit at record ng pamahalaang bayan. Wala ring capi­tal budget na nakalaan para sa mga kinakailangang proyektong pang-imprastruktura.

Gayunpaman, hindi nagpatinag si Congressman Toby, sampu ng kanyang mga kawani. Gamit ang mga kagamitang naisalba mula sa sunog at mga lumang mesa ng Securities and Exchange Commission (SEC), pinagpatuloy nila ang serbisyo publiko.

Abril 2003 nang pasinayaan ang bagong muni­cipal hall. Taglay nito ang mas moderno at magandang pasilidad para sa mas mahusay na paglilingkod sa mga Navoteño. Kasama rito ang 24/7 na action and command center na naghahandog ng mabilisang tugon sa mga pangangailangan ng mga mamama­yan ng lungsod.

MGA Bombastik Pumping Station

Dati, higit-kumulang 160 araw o halos kalahati ng taon na lubog ang Navotas sa baha kahit pa man walang matinding mga pag-ulan. High tide pa lang, lubog na ang Navotas. Ang nakasanayang solusyon ay itaas ang kalsada. Ngunit para sa noon na ma­yor si Toby, hindi ito solusyon dahil lumilipat lang sa hindi pa naitaas na kalsada ang baha. Kaya’t siya ay sumubok ng ibang solusyon. Sinubukan ni Congressman Toby na maglagay ng isang pumping station, ri­verwall at flood gates sa Brgy. Bangkulasi. Iyon ang napili niyang barangay dahil noong panahong iyon, Brgy. Bangkulasi ang pinakamalala ang baha. Sa high tide pa lang, hanggang tuhod na ang tubig. At kapag sinabayan pa ng malakas na ulan, umaabot ito hanggang bewang.

Tinawag niya itong Bombastik Pumping Stations. Ang riverwall ay para pigilan ang pagpasok ng high tide, ang pumping station ay para bombahin ang tubig ulan palabas ng ilog at ang flood gate ay binubuksan pag low tide at sinisirado bago mag-high tide.

Dahil sa nasabing bombastik, naiwasan na ang matagalang baha sa Bangkulasi at naging bahagi na lang ng kasaysayan ang paglusong ng mga Navoteño sa baha.

Dahil matagumpay ang kanyang eksperimento, sunod-sunod na ginawa ito sa lahat ng barangay.

Sa pagtapos ng pangatlo niyang termino bilang mayor, umabot na sa 23 ang mga bombastik na naipatayo sa buong Navotas.

Ang pagpapatayo ng mga Bombastik Pumping Station ay ipinagpatuloy ng kasalukuyang Mayor John Rey Tiangco at sa ngayon, meron nang 59 Bombastik Pumping Stations ang Navotas.

Dahil dito, wala nang evacuees dahil sa lalim ng tubig baha, kung umulan man ng malakas sapag­kat paghinto ng ulan sinisipsip agad ng Bombastik Pumping Stations ang tubig.

Kung sa ibang lugar ay lumalala ang baha, sa Navotas ang programa laban dito ay nag-improve. Cleanest and

Greenest Municipality Kaugnay ng problema sa baha ang pagiging madumi ng Navotas. Madalas nagkalat ang mga basura dahil sa walang-pakundangan na pagtapon nito kung saan-saan. Ani ni Congressman Toby, hindi mahihikayat ng pamahalaan ang mga mamamayan na ma­kiisa sa mga programa nito kung hindi nila kayang ipagmalaki ang kanilang bayan.

Dahil dito, minarapat ni Congressman Toby na magtalaga ng tinatayang 500 mga street sweeper sa buong munisipalidad. Uma­ga at hapon, nililinis nila ang kanilang mga bakuran at ang kalapit nilang lugar. Sa pamamagitan nito, hindi lang nalinis ang Navotas. Nahubog din ang pagtutulungan ng mga magkakapitbahay para panatilihing malinis hindi lang ang kani-kanilang tahanan kundi pati na ang buong komunidad.

Sa pagsisikap ng pamahalaang bayan at sa kooperasyon ng mga Navoteño, nagkamit ang Navotas ng mga parangal kabilang na ang “Cleanest and Greenest Municipality” mula sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas noong 2001, 2003 at 2004.

Agad ding pinasara ang dating transfer station sa Navotas at ito ay ginawang Centennial Park. Pina­kita niya na ang dating pinakapangit na lugar sa Navotas ay kayang gawing pinakamagandang lugar.

Ang Navotas ang unang sumunod sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act sa pagkakaroon ng first DENR approved Sani­tary Landfill sa NCR. Maliban sa pagpapanatili ng kalinisan sa Navotas, nakatutulong ang sanitary landfill para kumita ang bayan mula sa tipping fees ng mga lokal na pamahalaan tulad ng Maynila na nakikitapon ng basura sa nasabing landfill.

Ang Navotas ay walang garbage contractor. Ito ang may-ari ng truck at ang mga tauhan ng Navotas City Government ang nagmamaneho at nangongolekta ng basura. Kung sa ibang LGU, malaki ang gastos ng pamahalaan sa pagtapon ng basura, sa Navotas hindi expense ang Solid Waste Management, kundi income. Noong taong 2017 ito ay nagkaroon ng Income na humigit kumulang P30 milyon mula sa share ng tipping fee na galing sa MMDA. Itong income na ito ay nagagamit muli sa iba’t ibang priyoridad na proyekto.

Health Program

Bilang mayor, sinimulan niya noong taong 2004 ang pagbibigay ng mga libreng PhilHealth card sa mga residente hanggang maabot ng Navotas ang universal coverage. Bilang kongresista, siya ay nakapagbigay ng 12,800 Guarantee Letters sa mga kababayang nangangailangan.

In-City Housing Program

Dahil sa naiintindihan niya ang pangangailangan na pabahay ng mga kababayan, bumili ng 8.4 hectares na fishpond ang Navotas noong 2001 at tinambakan ito ng lupa. Ito ay nata­yuan ng 1,380 housing units. Ayon sa kanya, kasabay ng pagkakaroon ng bagong bahay ay pagbubuo ng bagong buhay ng pamilyang lilipat dito kaya’t required ang mga lilipat sa in-city relocation na magpa-drug test ang buong pamilya.

Educational Program

Naniniwala din siya na ang edukas­yon ay karapatan ng lahat kaya simula 2011, nagbibigay siya ng educatio­nal assistance sa 1,100 high school scho­lars bawat taon.

May mahigit kumulang 2,500 college scholars naman ang nakatanggap din ng educational assistance simula 2011.

Livelihood Program

Para naman masuportahan ang mga kababayang nangangailangan ng trabaho, libreng trainings sa TESDA at pagkakataong magtrabaho sa city hall ang inilunsad niyang proyekto na mayroon ng mahigit kumulang 17,000 bene­ficiaries.

Siya ay nagpapasalamat sa mga Navoteño na noong 2010, siya ay inihalal na congressman at inihalal na mayor ang kanyang kapatid na si Mayor John Rey upang sila ay magkatulungan sa kanilang tanging layu­nin na mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Navoteño.

Sinasabi niya na ang lahat ng ito ay nagawa dahil sa suporta at pakiki-isa ng mga Navoteño kaya siya ay taos-pusong nagpapasalamat at naniniwala na sa suporta ng mga Navoteno, mas marami pang magagawa para pa­tuloy na maiangat ang Navotas sa maunlad na bukas.