Mga provincial bus babalik sa EDSA

Sinimulan na ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang dalawang linggong dry-run para sa pagbabalik ng mga provincial bus sa EDSA.

Pero sa ngayon, papayagan lang ang mga ito sa highway sa pagitan ng alas-10:00 ng gabi hanggang alas-singko kinaumagahan. Kailangan rin ng mga bus na palabas ng Kamaynilaan na gumamit ng integrated terminal exchanges sa pagsasakay at pagbababa ng mga pasahero.

Inilabas ang desisyon kasunod ng traffic summit na pinangunahan ng ahensya, na nagtapos kahapon. Nakabase rin ito sa resolusyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases para sa `new normal’ at naglalayong pagandahin ang estado ng trapiko sa Metro Manila.

Matatandaang nitong mga nakaraang buwan ay hanggang sa mga itinalagang terminal lang sa Sta. Rosa, Laguna; Bocaue, Bulacan; at Parañaque Integrated Terminal Exchange pinapayagang maghatid ang mga bus galing probinsiya. Mula roon ay kailangan pang lumipat ng bus ang mga pasahero para makapasok sa Metro Manila. (Damien Horatio Catada)