Mga programa ng PMA sa Medicine Week

Tayo ay hindi nag-iisa. Sa anumang bagay, mas mainam na may kasama at kasangga, sa hirap man at sa ginhawa. Pagkakaibigan ang pakay, ngunit kabutihan para sa nakararami ang ikinalalabasan.

Para sa mga manggagamot sa buong bansa, mayroong isang samahan na kinikilala, ang Philippine Medical Association. Ang ninuno nito ay ang Colegio Medico – Farmaceutica de Filipinas noong 1898. Ito ay dahil wala pa gaanong kadaming manggagamot, at ang mas madalas na puntahan ng mga tao ay ang mga farmaceutico. Noong 1902 naman, naitayo ang Manila Medical Society, ang pangunahing samahan ng mga doktor. Ngunit dahil sa pinalawak ito upang makasama ang lahat ng doktor sa buong bansa, itinayo nang susunod na taon, 1903, ang Philippine Island Medical Association (PIMA). Noong dekada 1934-1944, inamenda na tawagin itong Philippine Medical Association (PMA). Ang layunin ay upang maging pangunahing awtoridad ukol sa kalusugan, karamdaman, at ang pagiging manggagamot o medical practice.

Noong 1953, naiproklama ni Pangulong Elpidio Quirino (Proclamatin 407) na ang ika 15 ng Septyembre ay hiranging Philippine Medicine Day. Noong 1957 naman, ang Pangulong Ramon Magsaysay ang nag proklama (Proclamation 330) na ang 1ka 15 hanggang 21 ng Septyembre ay hiranging Medicine week.

Itong taon na ito, maidiriwang na muli ang mga ito ng mabuti dahil sa pagkakataong magkaroon na ng pisikal na pagtanghal (na sinusundan ang mga health requirements). Ang buong PMA at ang mga component societies sa iba’t ibang probinsya at lugar ay naghahanda ng mga proyekto para sa mga miyembro nito, at ang mga komunidad na kinabibilangan din upang makatulong dito. Hindi lang isang linggo, ngunit halos buong buwan ay magkakaroon ng mga kaganapan. Magkakaroon ng operasyon bukol, at bulilit congress sa mga araw bago pa ang Foundation day at tunay na Medicine week sa ika 18 hanggang 24 ng Septyembre.

Mag-uumpisa ang kaganapan sa wreath laying ceremonies sa Rizal monument sa luneta para sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal na isang mangagamot. Ito ay susundan ng Opening Ceremonies na dadaluhan ng ating OIC ng Department of Health (DOH) na si Dra. Maria Rosario Vergaire. Ang susunod na mga araw ay punong puno ng mga proyekto hindi lang medical kungdi sa pangkabuoang kalusugan natin na may iba’t ibang tema. Ang Lunes ay Earth Saving Day; Martes ay “Anak Ko, Anak Ng Inang Kalikasan”; Miyerkoles, “Dugong Buhay, Dugtong Buhay”, emerging and re-emerging diseases; Huwebes, “Kita Ko Kutis Mong Makinis”; Biyernes ay Senior Citizens, Persons with Disabilities, and Cancer Awareness; Sabado, “Ang Kalusugan ay Kayamanan; at sa Linggo ang Closing Ceremonies.

Madami din mga missions, lay fora at diskusyon sa mga lugar at barangay. Baka may malapit lang sa inyo.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe! Sundin ang minimum health requirements! Magpabooster!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.