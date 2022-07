Mga private school titser itaas sahod

Tulad ng mga public school teacher, kailangan din ng mga guro sa pribadong eskuwelahan ng umento sa kanilang sahod.

Ayon ito kay ACT Teachers Rep. France Castro.

Kasabay ito ng pagtuligsa ng lady solon sa pagbingi-bingihan ng Department of Education (DepEd) sa hirit na salary increase ng mga guro sa public at private sector.

Tinukoy ng solon ang Section 15 of RA 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers na nagsasabing ang sahod ng mga guro ay maikukumpara dapat sa ibang trabaho na nag-oobliga ng katumbas o kaparehong kuwalipikasyon pagsasanay at abilidad at masiguro na maayos ang pamumuhay ng mga guro at kanilang pamilya. (Eralyn Prado)