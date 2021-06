Mga private school puwede na magbukas-klase

Inanunsyo ng Department of Education (DepEd) na maaari nang magsimula ng klase para sa school year 2021-22 ang mga pribadong paaralan.

Ito’y ayon sa advisory na inilabas ng DepEd na pirmado ni Education Secretary Leonor Briones.

“The Department of Education announces that pending the approval of the new general school opening and school calendar, private schools and non-DepEd public schools may already start their classes for SY 2021-2022,” ayon sa DepEd.

Gayunpaman, mahigpit pa ring pinagbabawal ang face-to-face class at tanging distance learning lang ang papayagan.

Para sa mga public school, sinusulong ng DepEd ang mga petsang Agosto 23, Setyembre 6 o 13 para sa pagbubukas ng klase. (Ray Mark Patriarca)