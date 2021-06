Mga private school ikakarga buwis sa tuition

Pinangangambahang magpatupad ng dagdag singil sa tuition ang mga pribadong eskuwelahan para bawiin ang gastos sa dagdag singil na ipinataw sa kanila ng Bureau of Internal Revenue (BIR) para sa corporate income tax.

Ayon kay Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines (COCOPEA) managing director Joseph Noel Estrada, halos karamihan ng mga pribadong paaralan ay magsasara kung ipatutupad ng BIR ang Regulation 5-2021 na nagpapataw ng pagtaas ng buwis para sa mga proprietary educational institutions mula 10 hanggang 25 percent.

“The cost of education will go up. Kung hindi man magsara,” ayon kay Estrada.

Batay sa datos ng Department of Education (DepEd), nasa 900 private school ang tumigil sa operasyon dahil sa pandemya kung saan maraming pamilya ang apektado at hindi na nakayanan ang pagpapaaral kaya lumipat na lang sa pampublikong eskuwelahan.

Subalit hiniling na rin umano ng COCOPEA sa Court of Tax Appeals na ipatigil sa BIRT ang pagpapatupad ng bagong regulasyon sa buwis.

“Wala pong direktang subsidy sa mga eskuwelahan. Except of course `yong mga loan, utang naman po `yon. Hindi naman talaga `yon tulong,” ayon pa kay Estrada. (Vick Aquino)