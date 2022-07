Mga private school ayaw paawat sa online class

Nagkasundo ang Coordinating Council of Private Educational Associations (COCOPEA) at ilang affiliate organizations sa mga rehiyon na suportahan ang pagbubukas ng klase kasabay ng face-to-face classes na una nang inihayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President, Department of Education (DepEd) Secretary Sara Duterte.

Ito ay matapos payagan ang COCOPEA na gumamit ng blended learning bago ipatupad ang full implementation ng face-to-face classes sa mga lugar.

Kasabay nito ang bagong napagkasunduan na papayagan ang mga member school ng COCOPEA sa flexibility at combine online and other remote learning modalities sa in-person classes matapos ang idineklarang November na face-to-face class.

Umaapela ang COCOPEA kay Sec. Duterte na ipagpatuloy muna ang online platforms at isusunod na ang paggamit ng blended modality. (Vick Aquino)