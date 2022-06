Mga private hospital nangalampag: DBM, DOH turuan sa P7.9b COVID allowance

Hindi pa natatanggap ng karamihan sa health care workers na nagtatrabaho sa mga pribadong ospital ang ipinangakong allowance ng gobyerno.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Dr. Jose Rene de Grano na hanggang ngayon ay marami pa ring health care workers ang hindi nakatanggap ng kanilang One COVID Allowance sa kabila ng pahayag ng Department of Health (DOH) at Department of Budget and Management (DBM) na naipalabas na nila ang pondo.

Ang ibang hospital aniya na miyembro ng PHAP a

y nakatanggap na subalit mas marami sa kanila ang hindi pa nakakatanggap ng OCA para sa kanilang health workers.

“‘Yon ang ikinalulungkot ng ating healthcare workers. Lagi pong sinasabi ng Department of health “na-release na namin”. Sabi ng Department of Budget and Management released na yung P7.9 billion pero nasaan na po ‘yan?

Tinatanong namin ‘yong ibang private hospitals na miyembro namin, ‘yong iba nakaka-receive pero majority ng aming private hospitals hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-receive nitong OCA, ‘yong One COVID Allowance,” ani De Grano.

Sinabi ng PHAP Ppresident na mula sa pondong ibinigay ng gobyerno na P7.9 billion ay nasa P86 million pa lamang ang na-release ng DOH sa kanila.

“‘Yong SRA previously last year meron pa pong iba na hindi pa rin daw kumpleto ang na-receive nila. Pero ito pong for this year 2022 na one COVID allowance, talagang halos majority ng ating hospitals hindi pa nare-receive,” dagdag ni De Grano.

Tuloy-tuloy aniya ang pakikipag-ugnayan nila sa DOH at hinahabaan ang kanilang pasensiya sa paghihintay para makuha ng health workers ang ipinangako ng gobyerno na allowance para sa mga ito.

“Tuloy-tuloy ang pakikipag-usap ng different hospitals sa DOH , sinasabi lang po sa amin maghintay lang, sabi nila may mga kakulangan daw yung iba na documentary requirements pero ang alam ko na-submit na nila lahat so we are just waiting kasi sabi ng DBM na-release na noon pa,” wika ni De Grano.(Aileen Taliping)