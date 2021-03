Mga private health worker hindi maiiwan sa bakuna

Ginarantiyahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magiging prayoridad ang lahat ng health workers mapa– private o public sa COVID vaccination.

Ito ang sinabi ni Senador Chritopher “Bong” Go matapos iulat ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. kay Duterte na nakahandang tumanggap ang St. Luke’s Medical Center ng Sinovac vaccine para sa kanilang mga health worker.

“Just like what the President said, our government will extend all help possible to all sectors and, likewise, we also welcome all the help we can get from these sectors, especially from the private health institutions, in order to accelerate our vaccine rollout and strengthen public confidence in these COVID-19 vaccines,” sabi ni Go sa kanyang text message sa Abante.

Batay umano sa latest priority list para sa COVID-19 vaccination, nangunguna ang frontline workers sa mga health facility, nasyonal man ito o lokal.

“Health professionals and non-professionals like students, nursing aides, janitors, barangay health workers, etc. are considered as A1 or topmost priority sector in vaccination,” ayon kay Go.

“Sabi nga ng Pangulong Duterte, ‘No one is safe until everyone is safe.’ No one must be left behind towards recovery,” dugtong pa nito.

Sinabi naman ni House Committee on Health chairperson at Quezon Rep. Angelina Tan na maaaring bigyan ng Sinovac ang Saint Luke’s Medical Center kung mayroong matitira matapos bakunahan ang mga health care workers sa pampublikong ospital.

“Siguro ang tinitignan lang natin unahin yung mga government hospital, ngayon naman kasi may initial survey na each of the government hospitals especially yung mga referral hospital natin in NCR and regional hospitals kung may lalabis doon sa mga nagpahayag na ayaw magpabakuna at gustong magpabakuna then we can share naman,” ani Tan.

Ipinunto rin ng kongresista na hindi lang ang mga nasa ospital ng gobyerno ang dapat na bigyan ng proteksyon laban sa COVID-19 kundi maging ang mga nasa pribado rin. (Dindo Matining/Billy Begas)