Mga presidential bet sanib-puwersa

Inaabangan ang pagsasanib-puwersa ng limang presidential candidate ngayong araw, kasabay ng pagdiriwang ng Easter Sunday o Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Magkasunod na naglabas ng media advisory nitong Sabado ang kampo nina Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson at Manila Mayor Isko Moreno, hinggil sa nakatakdang joint press conference sa Rigodon Ballroom, Manila Peninsula Hotel, alas-11:00 ngumaga.

Sa media advisory ni Manila Mayor Isko Moreno, sinabi niyangsiya at ang tatlo pang presidential bet ay magsama-sama para sanaturang presscon ngunit hindi binanggit kung sino-sino angmga ito.

Habang sa impormasyong galing sa kampo ni Lacson ay nakasaad na, “There will be a PRESS CONFERENCE related to presidential candidate Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson on Easter Sunday, April 17.”

“Joining him in this activity are Senator Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao, Manila Mayor Francisco ‘Isko’ Moreno Domagoso, former Defense Secretary and National Security Adviser Norberto Gonzales and former presidential spokesman Ernesto Abella,”ayon pa sa inilabas na advisory ng Lacson team.

Kinumpirma ng running mate ni Lacson ang naturang pagtitipondahil pati umano siya ay imbitado.

“I’m not aware of the purpose. I was just invited by Sen Ping. He said 5 presidential candidates are meeting and are inviting their running mates. That’s all I know,” ayon sa tandem niLacson.

Sa impormasyon mula sa kampo ni Lacson ay kasama rin ngtatlo sina presidential bet Norberto Gonzales at Ernesto Abella.(Eralyn Prado)