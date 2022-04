Mga presidentiable kay Robredo: Hinuhubaran kami, binibili mga tao namin!

Kapwa umano niloko ni presidential bet at Vice President Leni Robredo sina presidential aspirant Senator Panfilo ‘Ping’ Lacson at Manila Mayor Isko Moreno para maging pabor sa kanya ang May 9, elections.

Ayon kay Lacson, ilang beses silang nag-usap ni Robredo pero ang tema ng pag-uusap ay “to reunite under her” sa kabila na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya tatakbo.

Giit pa ni Lacson hindi pagkakaisa ng oposisyon ang hangad ni Robredo.

“Doon ko nakita kung ano ang intention. It is not the intention to unite the so-called opposition, but to unite under one candidate. ‘Yung candidate na ‘yun ang kumakausap sa amin, si Robredo,” giit ni Lacson.

“To united under one candidate will be falling into that trap of the candidate. They have been working on it for the longest time,” dagdag ng independent presidential bet.

Sinabi pa ni Lacson sa joint press conference ng presidentiables sa Manila Peninsula Hotel ito umano ay nangyari bago pa niya ilunsad ang kanyang kandidatura.

“Marami talagang attempts and parang nili-limit na lang ‘yung choice or choices sa dalawa, nakakahon na lang, and that’s the reason why we have to do this. That among 111-[million] or so Filipinos, million Filipinos, hindi lang dalawa ‘yung pagpipilian. Actually, meron pang ibang tumatakbo,” giit ni Lacson.

Gayundin ay sinabi ni Moreno na may 1,000 beses na hinimok siyang magkaisa sila habang paulit-ulit na sinasabing hindi siya tatakbo.

“To reunite but we were fool literally. ‘Yung ganoong klaseng tao ay hindi mo dapat pagkatiwalaan,” ayon kay Moreno.

Patuloy aniyang nagpapadala ng mensahe ang kampo ni Robredo gaya ng kapag umatras ito ay itatalaga siya sa DILG.

“How far is that truth, I know? Hinuhubaran kami, hindi kami mabili. Ang binibili, mga tao namin,” ayon pa kay Moreno.

Sabi naman ni Gonzales ay may dalawang tao ang lumapit sa kaya at pinagwi-withdraw rin siya. Hindi umano niya papangalanan ang mga ito dahil kapwa n’ya mga kaibigan.

Pero pinangalanan nito si dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon na pinaatras siya.

“Sinabi niya (Guanzon) my friend Bert, magpaka-bayani ka at umatras para tulungan ‘yung kandidato,” ayon pa kay Gonzales.

“Hinding-hindi kami magbibitiw sa kampanya. Ang bawat isa sa amin ay magpapatuloy sa aming mga sariling kandidatura upang maging karapat-dapat na pagpilian ng sambayanang Pilipino,” nakasaad sa kanilang joint statement.

Nagkaisa rin sina Lacson, Moreno, at Gonzales sa panawagan ng bukas at tapat na eleksiyon na hindi nagkakahon sa mga botante o naglilimita para sa dalawang presidential candidate na naglalaban base sa mga resulta ng survey, na anila’y kumokondisyon sa isipan ng publiko. (Dindo Matining/Juliet de Loza-Cudia)