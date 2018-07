Mga politiko, artista kanya- kanyang eksena kay Pacquiao

Maraming celebrities and politicians ang humabol sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa boxing fight kahapon ni Manny Pacquiao laban kay Lucas Matthysse.

While waiting for the group of Annabelle Rama sa Terminal 1 ng Kuala Lumpur International Airport, nakita kong dumating si Korina Sanchez-Roxas kasama sina Mons Romulo at Pat-P Daza (of ABS-CBN/DZMM).

Dumating din si Senator JV Ejercito kasabay pa ang ibang politicians.

Nang dumating na si Bisaya, dumiretso na kami sa Hilton na katabi lang ng Le Meridien kung saan may suite room ang Pambansang Kamao.

Grabe as in grabe ang napakaraming mga Pinoy fan sa lobby ng Le Meridien na naghihintay kay Manny at sa mga celebrity na dumalaw roon.

Kami naman ni Bisaya, pati sina Daisy Romualdez, Kara Mitzi, mga kaibigang sina Mylene Chua, Van Resentes, Hervie at iba ay sinundo na ng manager ni Manny na si Arnold Vegafria para makapunta na sa suite room ng Pambansang Kamao dahil matutulog na rin daw ito.

Pero bago kami nakaakyat, panay ang pa-picture ng mga tao kina Bisaya at Tita Dai.

Si Bisaya, very famous din sa mga taga-Malaysia dahil top rating show sa E! channel doon ang family reality series nila ng ‘It’s Takes Gutz to be a Gutie­rrez’.

Anyway, bago kami pumasok sa suite room ni Manny ay nakasalubong namin si Senator Tito Sotto kasama si Representative Sonny Belmonte at tsika-tsika muna.

Pagkaalis nila, ang grupo naman nina Representative Toby Tiangco at Sen. JV ang nakasalubong namin na palabas ng suite room ni Manny.

Kasama nila si Dondi Matining na online editor ng Abante at nagko-cover ng boxing event na ‘yon.

Jinkee nakipag-meeting sa Koreano

Pagpasok namin sa suite room ni Manny, nandoon din si Mommy Dionisia Pacquiao at natuwa nang makita ang group namin.

Siyempre, lahat kami, nakipag-posing na with Manny dahil magpapa­hinga na nga siya.

“O, Tita Annabelle, na sa‘yo na ang tickets mo, ha!” sabi ni Manny kay Bisaya at nagpasalamat naman ang Gutierrez matriarch dahil hindi nga nakakalimutan ni Manny na bigyan siya at ang kanyang pamil­ya sa tuwing may boxing fight ang ating Pambansang Kamao.

Hindi naman namin nakita si Jinkee Pacquiao na may ka-meeting daw na Koreano.

Hmph, may negosyo kayang pinaplano sa Korea si Jinkee?

Anyway, nang makababa na kami sa lobby ng Le Meridien, napakarami pa ring politicians doon, kaya inabot na kami ng midnight sa pakikipagtsikahan.