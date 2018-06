Mga political, campaign operator, nilalako na ang serbisyo sa mga kandidato

Abala na nga­yon ang nagpapakilalang mga political at campaign strategist na ilako ang kanilang serbisyo sa mga matunog at mga may balak kumandidato sa 2019 midterm election.

Ayon sa aking bubwit, tatlong pangalan ang lumutang na busy na ngayon na maghanap ng kliyenteng kandidato na tutulungan nilang makilala ng husto sa pag-asang manalo sa darating na halalan.

Pero ayon sa aking bubwit, ang mahal pala ng singil ng political at campaign strategist. Sila ang mag-iisip ng gimmick o pakulo at isyung isusulong ng kandidato para sumikat at maalala ng tao, iisipan din nila ng imahe at dating sa publiko ang kandidato.

Nilapitan ng isa sa mga operator ang isang sikat na personalidad at muntik daw malaglag sa upuan ang sikat na figure sa laki ng ‘acceptance fee’ pa lang: P10 million, P8 million para sa operation, at P2 million sa operator. Acceptance fee pa lang iyon at iba pa ang gastos pag may mga ginagawa na siya na pang media publicity.

Isa ito sa mga rason kaya kailangang malalim ang baul ng pera ng isang kakandidato.

Siyempre para bumilib ang inaalok, todo-paandar si operator sa sikat na personalidad at ibinida ang listahan ng mga manok niya na nanalo sa eleksiyon kabilang ang isang Senador, at may mga litrato siyang pruweba.

Dapat lang na busy na sila sa paghahanap ng kliyente sa panahong ito kasi wala nang isang taon ay botohan na at hindi biro maglatag ng kampanya nationwide. Siyempre aasa ng husto sa media ang anumang pagpapakilala at may nadagdag pang-armas ang mga kandidato: social media – Facebook, Twitter, Instagram, atbp.

Ang tatlong political & campaign operator na labas-pasok ngayon sa Senado at Kamara sa paghahanap ng mamanukin ay sina Jojo, Malou, at Greg.