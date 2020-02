Mga POGO worker pinalayan ng China

MATAPOS isnabin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kahilingan sa pag-ban sa Philippine Offshore Gaming Operator (POGO), nagdesisyon si China President Xi Jinping na gumawa ng aksyon para matigil ang paglabag sa batas ng mga pasaway na Chinese.

Libo-libong Chinese national na nagtatrabaho sa POGO ang nabigla nang kanilang malaman na kinansela ang kanilang mga pasaporte.

Ayon sa source, inabisuhan ng China Public Security Bureau ang mga Chinese na nagtatrabaho sa POGO na bumalik sa China at magpakita ng pruweba sa mga pulis na hindi sila nagtatrabaho sa offshore gaming sa Pilipinas.

Iba-blacklist umano ang mga Chinese kapag hindi sila nag-report sa China.

Damay umano sa naging hakbang ni Xi ang mga Chinese na nagnenegosyo sa bansa dahil kailangan din nilang mag-report sa mainland China.

Naglabas naman ng statement ang Chinese Embassy nitong Linggo, Pebrero 23.

“In order to crack down on cross-border telecommunication fraud crimes, the Ministry of Public Security of China has obtained a list of Chinese nationals suspec­ted of committing long-term telecommunication fraud crimes abroad, who are classified as the persons prohibited from existing China according to the Exi-Entry Administration Law of the People’s Republic of China,” ayon sa statement.

“Such operations are aimed at the suspects of Chinese nationals who have committed telecommunications fraud crimes in different countries.”

Matatandaan na sa bilateral meeting nina Xi at Duterte sa Beijing noong Agosto 2019, hiniling ng Chinese president na i-ban ang POGO dahil nawiwili sa pagsusugal ang mga tao sa mainland China.

Dahil dito, nag-isyu ng moratorium ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagtanggap ng bagong POGO pero tuloy pa rin ang operasyon ng mga ito.

Sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na halos P51 bilyon ang hindi napupunta sa kaban ng bayan dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis ng ilang POGO sa bansa.

Sa panayam sa dzBB kahapon, sinabi ni Gatchalian na P11 bilyon lamang ang nakokolekta ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa POGO gayong dapat ito ay P62 bilyon.

“Sa aming estimate at lumabas na rin sa hearing na dapat ang nakokolekta ng BIR ay P62 billion so ang nawawala ay P51 billion sa koleksyon ng BIR kasi hindi sila nakakakolekta ng iba pang dapat nilang kolektahin,” pahayag ni Gatchalian.

“Ang nangyayari ay pinapalusutan tayo nitong mga POGO sa ating bansa. Meron silang tinatawag na off-shore companies, so ibig sabihin dito sila nag-o-operate pero hindi sila nagbabayad ng taxes kasi ang kanilang sinasabi ay hindi naman sila Philippine-registered, sila ay offshore-registered,” sabi pa ng senador.

Sa 60 POGO license na inisyu ng Philippine Amusements and Gaming Corporation, 11 lang ang nakarehistro sa Pililipinas habang ang iba ay pawang mga foreign-registered. (Dindo Matining)