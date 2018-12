Mga pipito sa PBA finals sinala – Marcial

SALANG-SALA ang game officials na tatawag sa PBA Governors’ Cup Finals.

Ayon kay PBA Commissioner Willie Marcial, nasa 10 na lang o mas mababa pa ang referees na iro-rotate sa best-of-seven series sa pagitan ng Alaska at Magnolia.

Siklab ang opening game bukas ng gabi sa MOA Arena.

“Galing kaming 18 (referees), napunta sa 15, (naging) 12,” ani Marcial. “Baka 10 o eight na lang gamitin natin sa Finals. ‘Yan ‘yung mga piling-pili na.”

Aminado ang commissioner na hindi perpekto ang game ­officials, pero sini­gurong gagawin lahat para maging patas ang tawagan.

“This semis, nagtatakbuhan mga refer­ees, may one or two lang na mali. Even players nagkakamali, referees nagkakamali rin,” punto nito.

Parehong gutom sa titulo ang Aces at Pambansang Manok Hotshots, kaya asahan ang dikdikang series na hindi na kataka-taka kung umabot sa deci­ding game.

“Pareho sila ng style of play. They look to have the same strength,” paliwanag ng PBA top honcho. “They’re pitted against each other in a finale that has all the trimmings of a classic.”

Kaya krusyal rito ang magiging tawagan.

“Kung may problema sila sa referees, sabihin lang nila sa akin,” giit ni Marcial.