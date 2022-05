Mga Pinoy worker wanted sa Europa

Dumarami umano ang mga bansa sa Europa na nais tumanggap ng mga manggagawang Pinoy para sa kanilang health care sector kasunod ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa kanilang mga lugar.

Ayon kay Labor Attaché Atty. Maria Corina Buñag, kabilang sa interesadong kumuha ng mga overseas Filipino worker (OFW) ang Italy, Austria, Romania, Croatia, Hungary at Slovakia.

Umaasa aniya sila na magkakaroon ng bilateral agreement ang pamahalaan sa Austria para sa kailangan nito na 1,000 nurse, nursing assistant at iba pang manggagawa sa kanilang healthcare industry.

Magsasagawa aniya sila ng ocular assessment ng mga prospective employer ngayong tapos na ang eleksyon dahil isa itong long-term work opportunity para sa mga OFW.

“That is why we are working on how we can secure a recognized certification for our nursing graduates,” ani Buñag,

Samantala, halos kada linggo ay 20 OFW aniya ang ipinadadala sa Romania para maging household service worker, factory at automotive worker bukod pa sa 1,500 OFW na nagtatrabaho na sa nasabing bansa. Mataas din umano ang demand sa OFW sa Croatia para magtrabaho sa mga hotel, resort at restaurant.