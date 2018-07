Mga Pinoy tinabla si Pacquiao, palihim na pupusta kay Matthysse

Parang nainggit naman ako sa magkaibigang Annabelle Rama at Daisy Romualdez at pareho silang pupunta ng Kuala Lumpur, Malaysia para sa boxing fight ng ating Pambansang Kamao na si Manny Pacquiao laban kay Lucas Matthysse.

“Sumama ka na kasi,” sey naman ni Bisaya sa akin habang kausap ko siya kahapon.

Hmph! As if naman ganoon kadali, kahit pa nga malapit lang ang Kuala Lumpur, pero paano naman ang ticket ko para roon?

Actually, in fairness, kahit maraming mga nang-iintriga na mukhang mahina ang dating ng boxing fight nina Pacquiao at Matthysse, mukhang almost sold-out na raw ang mga ticket para roon, huh!

Siyempre, si Bisaya, secured na ang mga ticket niya at ng kanyang mga kasama mula mismo kay Manny.

Ewan ko lang kung kay Manny rin manggagaling ang ticket (o tickets) ni Mama Dai o baka naman kay Manong Chavit Singson, ‘noh?!

Sa July 15 nga pala nang lunch time ang boxing fight na ‘yon, pero ang madalas na nasusulat ay July 14 dahil sinusunod nila ang oras sa US, so, baka may ibang malito at akalaing Saturday at hindi Sunday ang sagupaan ng dalawang magaling na boksingero!

Oo nga pala, kahit sinasabing napakagaling na boksingero ni Matthysse, siyempre, si Pac­quiao pa rin ang gustong manalo ng mga kababayan natin, pero may iba naman na palihim pa rin na pupusta kay Matthysse.

Ganoon naman talaga dahil noong boxing fight ni Manny laban kay Floyd Mayweather, Jr. noong 2015, balitang may ilang mga kilalang kababayan natin na pumusta sa huli at nanalo nga dahil si Mayweather ang nagwagi sa boxing fight na ‘yon, huh!

Anyway, marami naman ang nagsasabing sana ay manalo sa Sunday si Manny at sana nga ay last boxing fight na talaga niya ‘yon! (Jun Lalin)

Zoren madalas ka-bonding sina Mavy, Cassy

Kahit mga teenager na ang twin nila na sina Mavy at Cassy, palagi pa rin namang kasa-kasama ng mag-asawang Zoren Legaspi at Carmina Villarroel ang mga ito.

Noong Sunday nga, nakita ko sila sa Power Plant Mall sa Rockwell, Makati City at nagba-bonding. Saglit kong na­katsikahan si Zoren at pinuri ko ang hitsura niya noong press launch ng bagong morning series ng GMA 7, ang Kapag Nahati Ang Puso (na magpa-pilot telecast na sa July 16).

Aba, parang hindi siya tumatanda at habang tumatagal nga ay lalo pang nagiging stylist, huh!

“Hahaha. Thank you,” ang super-smile na pasasalamat ng aktor sa sinabi ko.

Anyway, like Zoren, parang hindi rin naman nagkakaedad ang kapareha niya sa ‘Kapag Nahati Ang Puso’ na si Sunshine Cruz, although unlike him, naging magulo ang married life ng dating sexy actress at nahiwalay sa mister na si Cesar Montano.

Si Zoren naman, mukhang si Carmina at ang twin nila ang lalong nagpapasaya sa kanyang buhay.

Mukhang parehong behaved sina Mavy at Cassy kaya very cool lang palagi ang dating ni Zoren.