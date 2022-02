Mga Pinoy sa Ukraine isalba – Lacson

Kailangang maghanda ng safety nets ang gobyerno para maprotektahan ang mga Pinoy na maapektuhan sa bantang pagsakop ng Russia sa Ukraine, ayon kay Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson.

Para kay Lacson na pinuno ng Senate Committee on National Defense and Security, bagama’t malayo ang Pilipinas sa Ukraine, posibleng magkaroon pa rin ng epekto ang naturang insidente sa buong mundo.

“We hope that there are contingency plans for increases in prices, disruptions in supply chains and possible repatriation of Filipinos not just in Ukraine but in neighboring countries,” dagdag ng senador.

Base sa mga inisyal na ulat, nagpalabas na ng warning ang Estados Unidos hinggil sa posibleng pagsalakay ng Russia sa Ukraine sa mga nalalapit na araw.

Samantala, nanawagan din si Lacson sa gobyerno na magsimula nang gumawa ng mga preparasyon para sa proteksyon ng mga Pinoy sa Ukraine.

Kamakailan ay inatasan na ng Estados Unidos, United Kingdom at ibang bansa ang kanilang mga citizen na umalis na ng Ukraine sa loob ng 48 oras.

Base sa datos ng Department of Foreign Affairs, halos 380 Pinoy ang kasalukuyang nasa Ukraine.

“I would like to know what preparations are being made for them in the event that war breaks out,” aniya. “What is happening in Ukraine may create instability in other potential flashpoints in the world including that of our Region. (Dindo Matining)