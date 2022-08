Mga Pinoy sa New York inalerto kontra monkeypox

Inalerto na ng pamahalaan ang mga Pinoy sa New York matapos na magdeklara rito ng state disaster emergency bunsod ng pagsirit ng kaso ng monkeypox.

Ayon sa report, ang New York ang may pinakamaraming kaso ng monkeypox virus sa buong Amerika.

Noong Biyernes, nagdeklara ng state disaster emergency si New York Gov. Kathy Hochul makaraang iulat ng Centers of Disease Control and Prevention na pinakamara­ming kaso ng monkeypox virus sa Amerika ang New York na may 1,345 kaso. Sumunod dito ang California na may 799 kaso.

Dahil dito kung kaya’t pinapayuhan ng Konsulada ng Pilipinas ang Filipino community sa New York na mag-ingat at makipag-ugnayan agad sa kanilang health care provider kapag nakaramdam ng mga sintomas tulad ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan at likod, namamagang kulane, panginginig at pagkapagod. (Betchai Julian)