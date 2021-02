Mga Pinoy sa Myanmar naka-ready ilikas

Naghahanda na ang Department of Foreign Affairs (DFA) na ilikas ang mga Pinoy sa Myanmar kung lumala ang sitwasyon kasunod ng isang military coup at ikinulong ang mga nahalal na pinuno sa naturang bansa.

Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., sa ngayon wala pang mga Pilipino ang nagboluntaryong umuwi sa Pilipinas.

“It is a military emergency, I assume that our people are apolitical and that they are safe. My first instruction was to prepare for an evacuation in the event things deteriorate,” pahayag ng kalihim sa isang panayam ng ANC Headstart.

Sinabi pa ni Locsin na makikipagpulong siya sa Philippine Ambassador sa Myanmar na si Edwardo Kapunan.

“I want to engage with the situation in Burma and see if I can restore the status quo, which is not to say for the army to retreat but for the army, (Aung San) Suu Kyi and freedom to work hand-in-hand again because it was working,” sabi niya. (Mina Navarro)