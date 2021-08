Mga Pinoy nurse na bet magtrabaho sa US dumami

Tumaas ang bilang ng mga Filipino nurse na nais na magtrabaho sa Estados Unidos.

Ayon kay Anakalusugan Rep. Michael Defensor ito ay batay sa dami ng mga Pinoy nurse na kumuha ng US licensure examination sa unang anim na buwan ng 2021.

Sinabi in Defensor na 3,550 Filipino nurse ang kumuha ng National Council Licensure Examination (NCLEX) sa unang pagkakataon mula Enero hanggang Hunyo ng taon mas mataas ng 8.5% sa 3,269 kumuha sa kaparehong panahon noong 2020.

Ang NCLEX ay pinangangasiwaan ng US National Council of State Boards of Nursing Inc. at kasama sa mga requirement bago makapagtrabaho bilang nurse sa Amerika.

Kasamang ng mga Pilipino na kumuha ng eksaminasyon ang 667 Indians, 560 Puerto Ricans, 492 Kenyans at 260 Nepalese.

Mula 1994 ay 215,599 Filipino nurse na ang kumuha ng NCLEX.

Itinutulak ni Defensor na taasan ang sahod ng mga nurse sa bansa sa pamamagitan ng inihaing House Bill 7933 na gawing P60,901 mula sa P33,575. (Billy Begas)