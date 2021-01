Mga Pinoy naakit ng made in China

Mula sa pagkain, damit, gadget, trak, bus, oto at bakuna laban sa COVID-19 ay namamayagpag na ang China sa halos lahat ng panig ng mundo.

Kaya nga sa larangan ng pagsasasakyan, sa lokal na merkado ng Pilipinas, ay masasabing unti-unti nang nakikipagsabayan ang mga made in China sa Japanese at Korean brands sa bentahan.

At paano naaakit ng mga made in China na sasakyan ang Pinoy customers?

Mukhang nagsagawa ng matinding pag-aaral ang Chinese car manufacturers sa uri ng sasakyan na hinahanap ng mga Pinoy sa makabagong panahon gaya lamang ng sunroof, power features, leather interior at pormang hawig sa ibang mga naunang brands.

Sa mga mas kilalang brands kasi, halatadong tinitipid ang mga accessories dahil ang halos kumpletong bersiyon ng mga ito ay makikita lamang sa mga top of the line variants o yaong pinakamahal sa lahat.

Sa ilang made in China, entry level pa lamang ay mapapa-wow na ang naghahangad ng pampormang oto.

Isa sa mga halimbawa nito ay ang Geely Motors, kung saaan, ang Coolray variant nila ay standard na standard ang pagkakaroon ng apat na exhaust pipes na lahat ay gumagana.

Sa Japanese brands, karaniwang isa lamang ang tambutso kaya kinakailangan pang magpunta ng may-ari sa after market parts supplier kung gusto niya ng modifications.

Sa sunroof, dati ay ang Subaru lamang ang may standard feature na ito na hindi naman ma-afford ng mga ordinaryong mamamayan lamang dahil sa mataas na presyo at malakas na kunsumo sa gasolina.

Sa made in China, sunroof at lakas ng makina at tipid sa kunsumo ay napagsama sa mas murang presyo.

Ganoon din ang nangyari sa leather seats/interior dahil sa China made, ganito na ang porma ng mga nasa entry level pa lamang.

Pati mags o rims ay upgraded na sa pinakamababang variant pa lamang ng China made na mga sasakyan.

Ang tanong na lamang ay kung hanggang ilang taon ba ang aabutin ng mga buhay ng mga sasakyang galing sa China.

Base sa sarili kong obserbasyon, pinakamatagal pa rin ang buhay ng mga sasakyan na Made in Japan kung Pilipinas ang pagbabatayan.

Ang Korean made, bagama’t marami ang nagsasabing maganda ang engineering sa makina ay hindi rin nagtatagal ang maayos na serbisyo dahil mahina ang pang-ilalim.

Masuwerte na nga araw ang may-ari ng isang Korean car kung sa loob ng tatlong taon, matapos niya itong bilhin nang brand new ay wala siyang marinig na kalampag o langitngit sa mga suspension.

Sa ngayon, hindi pa masasabing maayos ang after sales services ng mga made in China dahil halos magtatatlong taon pa lamang silang masigla ang bentahan sa Pilipinas, ibig sabihin, halos lahat ng pagawain sa sasakyan na nabenta nila ay nasa preventive maintenance service pa lamang.

At kung umabot man ang mas mahabang panahon at walang masyadong nagreklamo laban sa Chinese brands, puwede na siguro tayong magtanong sa sarili kung “bibili ka ba ng made in China?”

Ayos ba?