Mga Pinoy kuntento sa pagtugon ng gobyerno sa COVID pandemic

Ikinalugod ng Malacañang ang pagiging kuntento ng mga Pilipino sa ginagawang pagtugon ng gobyerno sa coronavirus diesease 2019 pandemic.

Batay ito sa global survey ng Toluna Blackbox, isang social research agency na nakabase sa Singapore kung saan kinukuha nila ang sentimyento ng mamamayan sa pangangasiwa ng iba’t ibang bansa sa COVID crisis.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi magagawa ng gobyerno ang lahat ng mga ipinatutupad na hakbang laban sa COVID 19 kung walang suporta ang pribadong sektor, ang media at ng publiko.

“The Palace welcomes the result of the Toluna Blackbox showing Filipinos are satisfied with the country’s response to the coronavirus disease 2019 pandemic,” ani Roque.

Tatlumput tatlong mga bansa ang isinailalim sa survey at ginawang batayan ang national political leadership, corporate leadership, community at media.

Batay sa resulta ng survey, nakakuha ang Pilipinas ng index score na 49, habang ang Australia ay 43, Germany 41, United States of America ay 41, United Kingdom 37, Mexico 37, Italy 36, Thailand 36, Iran 36, France 26 at Japan ay 16.

Sinabi ni Roque na dahil sa bayanihan spirit ay nagawang maharap ng gobyerno ang pagsubok sa COVID crisis kaya hinikayat ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang pagkakaisa para tuluyang mapaghilom ang dinaranas na pagsubok at muling makabangon bilang isang bansa.

“Let us continue to show our solidarity with our people and cooperation with authorities, so together, we can truly heal as one nation,” dagdag ni Roque. (Aileen Taliping)