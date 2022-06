Mga Pinoy import walang lisensiya

HINIKAYAT ni Games and Amusement Board (GAB) Chairman Abraham “Baham” Mitra ang mga international Filipino basketball import na naglalaro sa iba’t ibang liga sa labas ng bansa na mag-apply ng professional license upang maproteksiyunan, masubaybayan at mabantayan ang kanilang mga kalagayan na gaya ng mga Overseas Filipino Worker (OFW).

Inihayag ng dating kinatawan at gobernador ng Palawan na mas makabubuting kumuha muna ng lisensiya ang mga naglalaro sa Japan B.League, Korean Basketball League, Taiwanese Basketball League (T1 League) at ilan pang liga sa Australia at New Zealand gaya ng National Basketball League, bago ito tumulak sa pagbuhay ng kanilang pamilya.

“Hindi sila nag-aapply ng lisensiya sa GAB,” pagbubunyag ni Mitra sa isang online sports program nitong Lunes. “Lahat ng naglaro sa PBA, siyempre humingi ng lisensiya sa GAB, pero ‘yung lahat ng naglalaro sa Japan walang lisensiya sa atin,” dagdag ng 52-anyos na outgoing chairman ng ahensiya patungkol kina Thirdy Ravena (SanEn Neo Phoenix), Dwight Ramos (Toyoma Grouses), Juan Gomez de Liano (Earthfriends Tokyo Z), Kobe Paras, Kenmark Carino, Matthew Aquino (Shinshu Brave Warriors) at Justine Baltazar (Hiroshima Dragonflies, habang tanging sina Kiefer Ravena (Shiga Lakestars) at Ray Parks (Nagoya Diamond Dolphins) lamang ang siguradong mayroong lisensiya sa GAB dahil naglaro ang mga ito sa PBA.

“Pinag-aaralan na rin ng legal division on how to approach them kung pipilitin ba namin sila or ire-require natin sila or susulatan natin ‘yung Japan basketball commission,” paliwanag ni Mitra. (Gerard Arce)