Mga Pinoy dili angayang mag-panic sa deklarasyon sa WHO sa coronavirus

Dili angayang maghatag ug kabalaka ang ang pagdeklarar sa World Health Organization (WHO) sa 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) isip ‘Public Health Emergency of International Concern’.

Matud sa kanhi Health Secretary ug Ilo-Io Rep. Janette Garin, aron malikayan ang panic subay sa maong deklarasyon angayang hatagan ug pagtagad sa nasud nga kulang ug hinay ang ay health system sama kakulangqn sa tambalanan.

“To avoid panic, let me put into perspective WHO’s recent declaration. WHO’s declaration of 2019-NCoV as a public health emergency of international concern (based on IHR 2005) is focused on countries with poor/ weak health systems, absence or minimal health care facilities, absence of proper laboratories and technical experts. Meaning, mga bansang kulang na kulang sa hospital na may kakayahan, walang kapasidad ng laboratory testing at kailangan ang tulong ng mga bansang may kakayanan kagaya ng Pilipinas,” reaksiyon ni Garin.

Nagtuo ang kongresista nga ang maong deklarasyon usa ka paagi aron adunay ‘transparency and sharing of information’ sa tali sa mga nasud.

Tungod sa padayung hulga sa 2019-nCoV, gusto sa WHO nga tanang nasud adunay dugang impormasyon niini magtinabangay aron daling makadevelop ug tambal batok niini.

Tungod niini giawhag sa lady solon ang tanan nga magpaabot sa pahibalo sa mga otoridad sa dili pa mohimog bisan unsang pa komento, konklusyon ug rekomendasyon.