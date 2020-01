Mga PH boxer sasabak kahit may virus outbreak sa China

HINDI natatakot ang mga miyembrong boxer ng Association of Boxing Alliances in the Phi­lippines (ABAP) na dumayo sa pinangangambahang lugar dahil sa pneumonia outbreak na Wuhan, China sa pagnanais na masungkit ang pinakamaraming silya sa nalalapit na 2020 Olympics na gaganapin sa Tokyo, Japan.

Sinabi ni ABAP Secretary General Ed Picson sa pagdalo sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) forum na umaasa silang walang dapat ikabahala sa kinatatakutan na sakit na laganap sa lugar ng Wuhan base sa inilabas na advisory ng International Olympic Committee (IOC) at mismong World Health Organization (WHO).

“The letter from IOC, with advise from WHO said that they are not recommending extra measures for travellers going to the province of Wuhan,” sabi ni Picson. (Lito Oredo)