Mga pelikulang humubog sa pagkatao ni Isko Moreno

TANAW-BALIK:

Kilalanin: Mga babaeng unang minahal ni Mayor

Araw-araw, trending sa social media si Manila Mayor Francisco Moreno Domagoso o mas kilala bilang si Isko Moreno.

Dahil on his first day in office bilang 27th mayor ng City of Manila, nagawa niyang linisin at ayusin ang mga marurumi at magugulong kalsada ng Maynila na hindi nagawa ng mga nagdaang mayor ng naturang siyudad.

Hindi nga dapat ibalewala ang mga naging achievement ni Mayor Isko bilang isang public servant. Nagsilbi siya bilang city councilor ng 1st District of Manila mula 1998 hanggang 2007. Nagsilbi rin siya bilang vice mayor ng Manila in 2007 hanggang 2016.

Naging Chairman of the North Luzon Railways Corporation si Mayor Isko mula July 1, 2017 hanggang October 27, 2017. At naging Undersecretary of Social Welfare and Development for Luzon Affairs siya from May 11, 2018 to October 11, 2018.

Para sa mga millennial na nakilala lang si Ma­yor Isko bilang isang young politician, nagsimula ito bilang isang artista sa “That’s Entertainment” noong 1993 pagkatapos itong madiskubre ng kanyang manager na si Wowie Roxas sa Tondo.

Hindi naman itinatago ni Mayor Isko na noong 10 years old pa lang siya ay nagsimula na siyang mangalakal ng basura at binebenta niya ito sa junk dealer kapalit ng pera para may makain ang kanyang pamilya.

Noong pasukin na ni Mayor Isko ang showbiz, ang una niyang pelikula ay bilang young Aga Muhlach sa 1993 Metro Manila Film Festival official entry na “May Minamahal.” Kinontrata siya ng Seiko Films at doon na nagsimula ang kanyang promising movie career.

Kaya balikan natin ang mga naging pelikula ni Mayor Isko, mula sa teen drama and comedy, action hanggang sa titillating films…

***

MUNTIK NA KITANG MINAHAL (1994)

Unang pagtatambal nila Isko sa nagsisimula pa lang na young actress na si Claudine Barretto. Mula sa direksyon ni Mel Chionglo, kuwento ito ng dalawang teenagers na sina Marianne at Toby na nakaramdam ng matinding pag-iibigan sa isa’t isa, pero tutol ang kanilang mga magulang dahil sa isang ongoing family feud.

Kasama rin sa pelikulang ito sina Ronaldo Valdez, Pinky de Leon, Cherry Pie Picache, Gio Alvarez at Ramil Rodriguez.

EAT ALL YOU CAN (1994)

Ang Mike Relon Makiling comedy na ito ay ang ikalawang team-up nina Isko at Claudine. Kuwento ito ng dalawang restaurant owners na matagal nang may business rivalry. Hindi nila alam na may nabuo nang relasyon sa dalawa nilang inaalagaan na teenagers.

Tampok din sa comedy na ito sina Ai Ai delas Alas, Jimmy Santos, Ruby Rodriguez, Don Pepot, Katya Santos, Rica Peralejo, Camille Prats, John Prats, Paolo Contis at Beverly Salviejo.

BRAT PACK (1994)

Mula sa direksyon ni Deo Fajardo, Jr., tungkol ito sa isang juvenile facility for boys na hinostage ng isang grupo ng mga armadong lalaki na ang intensyon ay hingan ng ransom ang mga maya­yaman na pamilya na nagpakulong sa kanila.

Kasama rin sa action-thriller na ito sina Gary Estrada, Rustom Padilla, Joko Diaz, Jay Manalo, Mark Gil, Bing Loyzaga, Anjanette Abayari, Ike Lozada, Vangie Labalan at Daniel Fernando.

DODONG SCARFACE (1995)

Isa sa mga naging action movies na ginawa ni Isko sa ilalim ng direksyon ni Pepe Marcos. Kuwento ito ng Octopus Gang leader na si Dios­dado Barrion a.k.a. Dodong Scarface at ang kanyang paghanap ng hustisya sa ginawa sa kanyang pamilya. Pinagbibidahan ito ni Jestoni Alarcon, Rosanna Roces, Glydel Mercado, Daniel Fernando, Dennis Roldan at Perla Bautista.

BOCAUE PAGODA TRAGEDY (1995)

Based on the fatal accident na ikinamatay ng higit 200 devotees noong July 2, 1993 sa Bocaue River Festival in Bocaue, Bulacan kunsaan lumubog ang floating pagoda na siyang centerpiece ng naturang fluvial parade. Mula sa direksyon ni Maria Saret, may apat itong kuwento ng mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga panalangin at kasama silang nasawi sa aksidente.

Kasama sa cast sina Maricel Laxa, Gardo Versoza, Charito Solis, Robert Arevalo, Romnick Sarmenta, Rica Peralejo, Allan Paule at Joel Torre.

EXPLOITATION (1997)

Isa sa mga titillating films na ginawa ni Isko noong pasukin niya ang pagpapa-sexy sa pelikula. Kuwento ito ni Liwayway (Priscilla Almeda) na isang Igorota na nakilala at inibig ni Edward (Isko Moreno) na isang mayamang taga-Maynila habang nagbabakasyon siya sa Sagada.

Hitik sa mga daring love scenes ang pelikula na ito ni Mauro Gia Samonte.

Naging usap-usapan ang pelikulang ito dahil sa pagsampa ng kasong “exploitation” ni Priscilla sa producer ng pelikula na si Robbie Tan.

BONIFACIO: ANG UNANG PANGULO (2014)

Ang huling pelikulang nilabasan ni Isko kunsaan gumanap siya bilang si Padre Burgos. Ang 2014 Metro Manila Film Festival official entry na ito na mula sa direksyon ni Enzo Williams ay tungkol sa pamumuno at pakikipaglaban ni Andres Bonifacio (Robin Padilla) sa mga Kastila na umaapi sa mga Pilipino.

Tampok din sa pelikula sina Vina Morales as Gregoria de Jesus, Daniel Padilla, Jasmine Curtis Smith, Isabel Oli, Joem Bascon, Jericho Rosales, Richard Quan, Ping Medina, Jun-Jun Quintana and Eddie Garcia.

Napanalunan nito ang MMFF awards for Best Picture, Best Float, Best Sound Recording, Best Musical Score, Best Original Theme Song, Best Cinematography, Gatpuno Villegas Cultural Award, Youth Choice Award and Fernando Poe Jr. Memorial Award.