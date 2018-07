Mga PCOO official pinakakasuhan sa ASEAN anomaly

Inirekomenda ng Commision on Audit (COA) ang pagsasamp­a ng kaso laban sa mga opisyal ng Presidential Communications Ope­rations Office (PCOO) na nasa likod ng nasilip na iregu­laridad sa pagbili ng goods and services na g­inamit para sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit noong nakaraang taon.

Sa 2017 audit report sa PCOO, lumitaw na inaward ng ahensiya ang kontrata sa mga supplie­r na hindi umaayon sa probisyon ng Government Procurement Act.

“We recommended that management file the appropriate charge­s against any erring officials, as prescribed under Section 65.1 of the Revised Implementing Rules of Republic Act No. 9184, for taking action that favored a particular supplier/s,” ayon sa COA.

Partikular na sa nasita ng COA ay ang contract cost para sa handmade soap mula sa tatlong supplier na mas mataas ka­ysa sa inaprubahang budget na P758,000.

Gayundin ang Printing­ contracts at powerbank supplies contracts na inaward umano sa mga kompanya kahit na may ibang mas mababa pang quotation, na dahilan upang magkaroon ng ‘unnecessary expenditures’ na P2.071 milyon at P2.488 milyon ang pamahalaan.

Kinuwestiyon rin ang rental ng Information Technology (IT) equipment na nagkakahalaga sa P4.039 milyon ga­yong mas makakatipid ng P964,872 kung bumili na lamang ng equipment .

“Management de­cide­d to rent/lease the IT equipment, hence the agenc­y expended more, and ownership of the items was not retained, to the detriment of the government as a whole,” ayon sa COA.

Nasilip rin ng COA ang mga purchase order at payment para sa iba’t ibang goods and service­s na nagkaka­halaga ng P27.503 milyon at P7.264 milyon van rental para sa ASEAN summit.

Maging ang PCOO travel expenses ay lomobo sa P162 milyon noong 2017 mula P30 milyon noong 2016, dulot na rin sa foreign and local trave­l ni pangulong Rodrig­o Duterte at ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas.

Ang communications, office supplies, rental expenses, at iba pang maintenance at operating expenses ay lomobo rin ng P99.679 milyon, P59.553 milyon, P771.879 milyon, at P120.020 milyon noong 2017 ayon sa pagkakasunod dahil pa rin sa ASEAN summit.