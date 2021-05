Mga pasaway sinisi sa pagtaas ng COVID case

Ang hindi pagsunod sa basic health protocols ang isa sa dahilan kung bakit tumataas ang COVID cases sa ibang rehiyon.

Sinabi ni OCTA Reasearch professor Ranjit Rye na batid na ng mga tao na mayroong community transmission sa mga COVID variant nanakapasok sa bansa subalit tila hindi seryoso ang publiko sa pagsunod sa community protocols.

“Ang pinakamalaking rason diyan ‘yong hindi pagsunod sa minimum public health standards. Mga tao mismo. Mayroon ng community transmission in many places in the country. Like Zamboanga, meron na talaga doon dati pa, napabayaan, nagkumpiyansa ‘yong local government at mga tao kaya kumalat,” ani Rye.

Tila hindi naiintindihan ng publiko kung gaano kabagsik ang COVID variants kaya tiyak na mapupuno ang health care capicity sa mga lalawigan.

“Yan ang sitwasyon eh, mabilis kumalat, mas contagious ‘yong variants ngayon kaya mapupuno talaga ‘yong hospital natin,” dagdag ni Professor Rye.

Bagama’t mayroon na aniyang bakuna, hindi sapat ang supply para mabakunahan ang mayorya ng populasyon sa bansa.

Sinabi ni Professor Rye na kailangang patuloy na paigtingin ang pag-iingat ng publiko laban sa COVID-19. (Aileen Taliping)