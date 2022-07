Mga pasaway sa gun ban sasampulan na ng PNP

Tiniyak ng Philippine National Police (PNP) na may nakaambang parusa laban sa 64 na lumabag sa gun ban simula noong inagurasyon nina Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., at Vice President Sara Duterte-Carpio hanggang sa unang State of the Nation Address (SONA) ng pangulo noong Hulyo 25.

Ayon kay PNP director for operations, Police Major General Valeriano de Leon, may ginagawa ng case review ang board ng Firearms and Explosives Office (FEO) upang matukoy kung sino sa mga ito ang mga rehistadong gun owner at mga nahulihan ng loose firearms.

Idiniin ni De Leon na mahaharap sa permanenteng diskuwalipikasyon na makapag-ari ng baril ang mga mga rehistradong gun owner habang kakasuhan ng illegal possession of firearms ang mga nahulihan ng baril na walang lisensya.

Ito’y matapos na umabot sa mahigit 3,000 ang naitalang violator sa gun ban simula noong Enero 9 hanggang Hunyo 8 para sa idinaos na local at national elections noong Mayo kung saan ang 64 dito ay naitala sa tig-anim na araw na gun ban para sa inagurasyon nina PBBM noong Hunyo 27 hanggang Hulyo 2 at Vice President Inday Sara sa Davao City noong Hunyo 16 hanggang 21 at unang SONA ng pangulo noong Hulyo 22 hanggang 27.

Diin ni De Leon, kailangang masampulan ang mga pasaway para madisiplina at hindi na gumaya ang iba.