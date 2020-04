Mga pasaway sa COVID-19

Marami tayong mga kurimaw at tsokaran na buryong na sa bahay dahil sa pagsunod sa enhanced community quarantine pero wala silang reklamo dahil batid nilang sa ikabubuti ito ng lahat. Ang problema, marami pa ring pasaway na lumalabas at sama-sama pa ring nagkukumpulan kahit hindi naman tungkol sa kabuhayan ang dahilan nila sa paglabas ng bahay.

May ibang lumabas ng bahay at kumakayod dahil sa katwirang wala namang dumadating na relief goods o financial assistance sa kanila. Hindi nga raw sila mamamatay sa COVID-19 pero mamamatay daw sila sa gutom. Ang kaso, hindi lang ang kumakayod ang lumalabas ng bahay kung hindi pati na rin ibang miyembro ng pamilya.

At kung wala talaga silang natatanggap na ayuda kina kapitan o mayor, aba’y saan napunta ang emergency fund na laan na pangtulong sa kanila? O baka naman istayl lang ni mister na kunwaring gustong lumabas para kumayod pero ang totoo eh ayaw lang niyang makasama sa bahay ang bungangerang misis? O ayaw niyang mag-alaga ng anak?

Sumbong ng ating mga kurimaw at tsokaran, may ibang sadyang pasaway na lumalabas at ipinangalandakang hindi sila takot na magka-virus. Ang malungkot nito mga tsong, nadidinig ang naturang mga pasikat doon sa mga tambay, nagtsi-tsismisan at mayroon din daw mga sidewalk vendor pa. Katwiran nila, kung oras mo na, oras mo na.

Wala naman sanang problema sa mga ganitong pasikat na linya kung agad silang matetepok kapag tinamaan virus. Ang problema, kapag dinapuan sila ng virus dahil sa hindi sila naglalagi sa bahay, may posibilidad na makahawa sila, kahit pa galing sila sa hirap. Ang problema pa nito, kung malakas ang resistensiya ng kumag, baka mild o wala pa nga siyang maging sintomas ng sakit at kusang gagaling. Pero papaano kung ang mahawahan naman niya eh isang matanda, o may asthma o iba pang sakit na peligroso sa COVID-19? Papaano rin kung ma-confine sa ospital at doktor o nurse naman ang mahawahan niya?

Ang mas masaklap pa, dahil nga walang pakialam ang kumag na baka magpalakad-lakad pa hanggang sa palengke, baka mahawahan niya ang isang tao mula sa pamilyang sumunod sa quarantine na nakatokang mamalengke sa pangangailangan nila sa bahay. At kapag nahawahan niya ito, posibleng madamay din ang iba pang nasa bahay na inosenteng sumusunod sa quarantine.

Kaya kapag may kilala kayo o nakitang kumag na walang pakialam sa home quarantine at feeling superhero na hindi tinatablan ng virus, aba’y itawag ninyo sa barangay para mapagsabihan. Dapat ding hindi isama sa Social Amelioration Program o cash subsidy ng pamahalaan ang mga taong pasaway at sa halip ay ibigay ang ganitong ayuda sa mga sumusunod sa iniuutos ng pamahalaan—lalo na ang nasa nasa “middle class,” ang pamilyang hindi naman mayaman pero hindi rin mahirap. Kumbaga eh sakto lang.

Mabuti na lang at naisip ni Cavite Governor Jonvic Remulla na iapela kay President Mayor Rodrigo Duterte na dapat makasama rin sa social amelioration program ang pamilya ng mga nasa middle class. Sa ngayon kasi, ang mga “poorest of the poor” at mga informal sector o workers ang prayoridad sa ayuda ng gobyerno. Ang mga nasa middle class o yung may regular o maayos na trabaho tulad ng mga nag-oopisina, iniisip na kaya nilang iraos ang isang buwang quarantine.

Pero sa totoo lang, sa laki ng mga ipinataw na buwis ng pamahalaan dahil sa TRAIN Law, lumiit na ang kita nila o lumaki rin ang gastos kaya tiyak na lumiit din ang naitatabi nilang pera. At ang maliit na naitatabing iyon, magagastos pa nila sa panahon ng quarantine. Papaano kung sakaling may magkasakit sa kanila?

Kaya nararapat din isipan ng gobyerno kung anong ayuda o pakunsuwelo ang maaaring ibigay sa mga nasa middle class lalo na kung balak pang paabutin hanggang sa katapusan ng Abril ang community quarantine. Tandaan na malaking bahagi ng buwis ng pamahalaan eh galing sa kinakaltas ng sahod ng mga nasa middle class.

At sila rin ang madalas na mamili, kumain at maglibang kapag walang quarantine, gumagastos sa pagbili ng gas sa sasakyan, LPG, kuryente, tubig, at iba pa, na pawang mayroong VAT na kinakaltas. Ang koleksyon sa buwis na iyon, tiyak na ginagamit ngayon sa social amelioration program. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”