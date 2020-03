Mga pasaway na negosyante, hog raiser nagpalala ng ASF

ISINISI ng gobyerno sa mga pasaway na negosyante at mga nag-aalaga ng baboy ang patuloy na pagkalat ng African swine fever (ASF) sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Sa economic briefing sa Malacañang, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na hindi ang ASF ang problema kundi sa mga taong nagkakalat nito.

Sa kabila aniya ng mga ginagawang hakbang ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng ASF ay maraming pasaway na negosyante ang bumibili pa rin ng mga baboy sa mga lugar na kinakitaan ng ASF.

Ang ibang hog raiser ayon kay Dar ay kinakatay ang kanilang mga alagang baboy at saka ibi­nebenta at isinasakay sa mga pribadong sasakyan patungo sa ibang lugar.

“Now, the problem really lies now in — iyong spread, pagkalat ng disease na ito ay nasa tao na ‘yong problema hindi doon sa virus mismo. But the situation is now being… you know, utilize by the hog traders na binibili pa rin nila iyong may sakit na from areas na apektado kagaya dito sa Central Luzon at hindi na rin dinadaan sa mga slaughter houses, kinakatay na nila sa mga bahay-bahay nila and the hog traders are even using their private vehicles to transport,” ani Dar.

Dahil dito nanawagan ang kalihim sa mga pasa­way na negosyante at mga nag-aalaga ng baboy na huwag nang ikalat pa ang karne at mga alagang naapektuhan ng ASF para hindi na makapamerwisyo pa sa ibang lugar.

Sa ngayon ayon sa kalihim ay mataas pa ang banta ng ASF sa Bicol Region kaya patuloy na umiiral ang lockdown sa nabanggit na lugar.

Batay sa pagtaya ng DA nasa isang bilyong piso ang inaasahang magiging pagkalugi sa industriya ng pagbababoy dahil sa ASF na unang nakita sa Rodriguez, Rizal noong nakalipas na taon. (Aileen taliping)