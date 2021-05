Mga paraan sa pagbabawas ng timbang

Ang programa ng pagbabawas sa timbang ay hindi dapat makompromiso ang iyong kalusugan. Kailangang maging maingat upang maiwasan ang anumang masamang idudulot nito sa katawan sa nais magpapayat.

Sinabi ni Jeanne Guerrero, isang Registered Nutritionist-Dietitian (RND), ang tamang dami ng carbohydrates ay hindi nakakadagdag ng timbang. Sa katunayan ang katawan ay nangangailangan ng mga carbs upang gumana. Ang Carbohydrates ay pangunahing mapagkukunan ng enerhiya ng katawan at kung wala ito, ay posibleng makaranas ng pagkapagod, pananakit ng ulo, pagduduwal, panghihina, at mabahong hininga, bukod sa iba pa.

Ayon sa nutritionist, ang paglaktaw ng mga pagkain ay maaring makatulong sa pagbabawas ng timbang. Ngunit mahirap itong panatilihin at hindi magresulta sa pangmatagalang pagbaba ng timbang. Ang taong gumagawa nito ay may posibilidad na magkaroon ng hyperacidity na maaring humantong sa malubhang gastrointestinal problem.

Ang isang artikulo mula sa Piedmont Healthcare ay nabanggit na ang paglaktaw ng mga pagkain ay maaaring maging sanhi ng pagbagal ng metabolismo.

“Kapag lumaktaw ka sa pagkain o matagal na walang kain, ang iyong katawan ay napupunta sa survival mode,” sabi ni Haley Robinson, isang clinical dietitian sa Piedmont. “Ito ay sanhi ng iyong mga cell at katawan na manabik nang labis sa pagkain, na dahilan upang kumain ng marami.

Sa halip, iminungkahi ni Haley na kumain ng mas kaunti, ngunit mas madalas at mas malusog na pagkain sa buong araw. Sa ganitong paraan, malamang na hindi ka makaramdam ng gutom dahil binibigyan mo ang iyong katawan ng mga nutrisyon at enerhiya na kinakailangan nito.

Maaaring nakakaakit na gumamit ng mga suplemento sa pagdidiyeta para sa pagbaba ng timbang, lalo na kapag mabilis ang pagtaas ng timbang. Gayunpaman, kung ang isang produkto ay nag-angkin na gumawa ng mga mahiwagang resulta, malamang na hindi ito suportado ng clinical research.

Sinabi ni Jeanne ang walang tamang ehersisyo at balanseng diyeta, ang mga pampayat na tabletas ay maaaring maging sanhi ng mga mapanganib na epekto sa katawan kung hindi inireseta ng isang health professional. Kahit na maraming mga pandagdag sa diyeta ay hindi nakakapinsala, mayroon pa ring mapanganib na ilan na maaaring maging sanhi ng masamang mga epekto: pagtaas ng heart rate, mataas na presyon ng dugo, pagkabalisa, pagtatae, pagdurugo, at kawalan ng tulog.

Ang pagbibilang ng bawat calorie ay isang mainam na paraan upang mabawasan ang timbang. Sangayon si Jeanne na “Calorie counting takes a lot of time, effort, and patience because a person needs to do it for every meal of every day. Without proper guidance from a registered nutritionist / dietitian, a person may falsely believe he/she takes enough calories [and] the right amount and quality of macronutrients.”

Maaari ring makatulong sa pagbawas ng timbang ang pag-iwas sa pagkain ng mga matatamis, meryenda, at paggamot mula sa iyong diyeta.

Ito marahil ang pinakapopular sa lahat. Gayunpaman, sinabi ng nutritionist na ang labis na mahigpit na diyeta ay maaaring gumana sa una, ngunit malamang na hindi ito napapanatili at epektibo sa pangmatagalan. Sa halip, iminumungkahi niya na kumain sa katamtaman. (Mina Navarro)