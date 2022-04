Mga pangit sa ‘back to normal’

Killjoy mang sabihin, pero may ilang tropapips tayo na hindi lubos na masaya kapag sinasabing “back to normal” na ang sitwasyon sa maraming lugar sa Pilipinas, gaya ng Metro Manila, matapos ang perwisyong dulot ng COVID-19.

Marami ngang indikasyon na mukhang “back to normal” na nga ang buhay ng mga Pinoy sa ilang palatandaan na makikita natin: balik na ang pang-ubos oras at lakas na trapik; nagsasampahan na naman sa bangketa ang mga kamote rider, na may resbak pang mga kamote bikers; marami na naman ang nahuhuling sangkot sa droga; may mga bata na naman tayong nababalitaan na hinahalay at pinapatay; kaliwa’t kanan na uli ang itinutumba ng riding in tandem; tumaas na uli ang crime rate; at siyempre, marami na ulit ang may trabaho.

Ang isa pang palatandaan ng “back to normal,” aba’y tao ulit ang mag-aadjust sa trapik. Biruin mong sa dalawang taon na limitado ang galaw ng mga sasakyan, wala kang masyadong nakitang kalsada na binungkal para ayusin at gawing sementado.

Ngayon na marami na naman ang mga sasakyan sa kalsada, kaliwa’t kanan na naman ang road repair. At dahil sa trapik, tao ang mag-aadjust gaya ng dagdag na araw sa number coding ng mga sasakyan at Day Light Saving time sa mga manggagawa, na ibig sabihin eh papasok ng mas maaga at uuwi rin naman ng mas maaga [kung may masasakyan at kung hindi matatrapik].

Ang mga tropapips natin ang naglatag ng mga palatandaan ng kanilang sinasabing “back to normal.” At kapansin-pansin nga naman na mas marami ang hindi magagandang nangyayari ang bumabalik na naman ngayon habang tila nagpapahinga ang COVID-19.

Bakit nasabi nating nagpapahinga? Aba’y may binabantayan na naman variant na tinatawag na “Omicron XE,” na ang pangalan eh parang ginagamit din na tatak na variant sa mga sasakyan.

Ang Omic-XE eh mutation daw ng pinagsamang variant ng Omicron na BA.1 at BA.2, habang ang XD at XF ay parang anak ng Delta at Omicron variants. Pero anuman ang itawag nila, COVID-19 pa rin ang ninuno nila na ang unang pinanggalingan eh China.

Ayon sa mga eksperto, posibleng mas nakakahawa pa rin ang Omic-XE pero baka hindi naman daw kasing deadly ng mga naunang variant. Sana nga eh magdilang-anghel ang mga eksperto o kaya naman eh talagang mag-chill-chill na lang muna si COVID kung saan man siya naroroon at huwag nang magparamdam uli.

Ang problema, dahil madalas ang kumpulan ng mga tao ngayong panahon ng kampanya, hindi malayong umariba na naman ang virus. Kung aabot muli sa sitwasyon na punuan ang mga ospital, baka ang mangyari eh “back to new normal” tayo.

Ano nga ba ang new normal? limitadong galaw, lockdown kung minsan, may quarantine ID uli ‘pag lumabas at pila-pila uli bago pumasok sa grocery at botika. Iyon nga lang, posible ulit na mabawasan ang patayan, mawala uli ang rape-slay sa mga bata, tigil ang bentahan ng droga, bawas trapik, at… bawas trabaho ulit…pero baka may ayuda naman.

Kaya para daw hindi magkabulagaan sa posibleng sirit uli ng COVID, pananatilihin na lang muna ang Alert Level 1 sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa para nga naman ipaalala sa mga tao na hindi pa lubos na nawawala ang virus.

Kailangan pa rin ang face mask at alcohol, at magpaturok ang mga dapat magpaturok nang hindi naman masayang ang mga milyong milyong bakuna na malapit nang mag-expire.

Dahil maraming “pangit” na kasama sa tinatawag na “back to normal,” kailangan back to pag-iingat ang mga tao–hindi na lang sa COVID kung hindi maging sa mga alagad ni “Taning.” Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”