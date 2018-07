Mga panabong ni Rhona Bullecer masusubukan

Handa nang masubukan ang mga manok panabong ni Rhona Bullecer paglahok niya sa 2018 World PitMasters Cup, Master Breeders Edition 9-Stag International Derby (Local Branded Stags) na gaganapin sa New Port Performing Arts Theater sa Resorts World Manila.

Gagamitin ang entry name na Mam Rhona, makakalaban niya ang ibang tigasing magmamanok kabilang sina Rolly Gabon na may entry name na Justify at may-ari ng Livewire Gamefarm na sina Clarissa Salazar at Jap Gagalac.

Magsisimula ang siyapolan sa Setyembre 20 at magtatapos sa 30.

Isa si Rhona sa mga kilalang babaeng sabungero, walong taon pa lang siya noong isinasama na siya ng kanyang ama sa sabungan, sa murang edad ay pinag-alaga na siya ng mga sisiw.

Ayon kay Rhona, pangalawa sa pitong magkakapatid, pangarap talaga niyang maging sabungera tulad ng kanyang ama.

“Kahit saan magpunta ang tatay ko ay sunod ako nang sunod,” saad ni Rhona sa kanyang interview sa Chicken Talk. “Kapag kasi paborito ka ng tatay mo, idol mo yung tatay mo, kung ano yung ginagawa niya ay yun din ang gusto mong gawin.”

Ang ibang sikat na babae na nasa larangan ng sabong ay sina Osang Dela cruz at mananari na si Robie Yu Panis. ()