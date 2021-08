Mga pambato sa Senado ng PDP nilatag! Duterte type maging VP

Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ng PDP-Laban sa kanya para kumandidato sa pagka-bise presidente sa 2022 elections.

Ito ang kinumpirma ni Secretary to the Cabinet Karlo Nograles, executive vice president ng partido matapos makipagpulong nitong Lunes ng gabi ang pangulo sa mga opisyal ng PDP-Laban.

Batay sa inilabas na pahayag ni Nograles, iprini­senta sa pangulo ang marubdob na panawagan ng mga lokal na opisyal mula regional hanggang barangay na ipagpatuloy nito ang mga nasimulan ng kanyang administrasyon para magtuloy-tuloy ang pagbabago sa bansa.

Partikular na tinukoy dito ang pangangaila­ngang maipagpatuloy ang kampanya laban sa terorismo, insureksiyon, corruption at kahirapan, war on drugs at ang pagpapatuloy ng mga malakaking proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program.

Sinabi ni Nograles na pumayag ang pangulo na magsakripisyo at tumugon sa panawagan ng mga tao kaya tinanggap nito ang pag-endorso ng PDP-Laban.

“President Rodrigo Duterte agreed to make the sacrifice and heed the clamor of the people, and accepted the endorsement of the PDP Laban Party for him to run as vice president in the 2022 national elections,” anang inilabas na pahayag ni Nograles.

Naglabas din ang partido ng inisyal na listahan ng kanilang magiging kandidato para sa senatorial slate partikular nina House Deputy Speaker Rodante Marcoleta; DICT Secretary Gregorio Honasan; Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo; Department of Transportation Secretary Arthur Tugade at DPWH Secretary Mark Villar.

Magkakaroon ng national convention ang PDP Laban sa September 8, 2021 sa San Jose del Monte Convention Center sa San Jose del Monte, Bulacan para talakayin ang iba pang mga plano ng partido para sa darating na eleksiyon. (Aileen Taliping)