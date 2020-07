Mga pamamaraan ng distance learning dapat pag-aralan ng bawat LGU

Sa pagpapatupad ng Learning Continuity Plan (LCP), hinihimok natin ang iba’t ibang local government units (LGUs) na tulungan ang Department of Education o DepEd na gawin ito nang naaayon sa sitwasyon o kapasidad ng bawat lungsod, munisipalidad o probinsya. Ito ay para matiyak na magiging mabisa ang mga paraan ng pagtuturo sa mga estudyante, guro at mga magulang at siguradong magagamit nila kapag nagbukas na ang klase.

Dahil marami tayong mga komunidad na walang gadget at hindi konektado sa internet, nais nating bigyang-diin na kailangang tukuyin at isulong ng mga LGU ang mga paraan ng pagtuturo na abot-kamay ng mga batang mag-aaral, lalo na sa mga liblib at malalayong lugar.

Nakakatuwa ngang malaman na may mga LGU na nagpapamahagi na ng mga gadgets at internet load sa kanilang mga mag-aaral. Ngunit hindi natin maaaring isantabi ang katotohanang hindi lahat ng LGU ay may kakayahang gawin ito. Mayroong ilang LGU na ang kaya lamang ay suportahan ang pamamahagi ng mga printed self-learning modules o ang pagtuturo sa pamamagitan ng radyo at telebisyon.

Dito pumapasok ang kahalagahan ng mapping system upang gabayan ang DepEd at LGUs sa iba’t ibang paraan ng distance learning, pati na rin ang paggawa ng mga learning materials.

Sa amin sa Valenzuela, nagkaroon ng isang survey at lumalabas na Facebook Live ang napiling gamitin para sa pag-aaral ng mga bata ngayong darating na pasukan. Dahil dito, nagpasya ang LGU na magpamahagi ng smartphones upang magamit sa panonood ng mga aralin sa pamamagitan ng Facebook Live.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts, and Culture, isinusulong ng inyong lingkod ang panukalang batas na Senate Bill No. 1565 o Education in the New Normal Act. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mapping system para sa distance o hybrid learning. Ito ay maglalatag ng tinatawag nating ‘Safe Schools Reopening Plan’ sa panahon ng krisis at sakuna.

Sa naturang panukala, inaatasan ang DepEd na magkaroon ng mapping system na layong tukuyin kung ilang mag-aaral ang konektado sa internet at may nagagamit na gadgets.

Muli, nais nating bigyang-diin ang kahalagahan ng papel ng mga LGU upang masigurong ang pagpapatupad ng LCP ay makakatulong sa layuning hindi mapag-iiwanan ang ating mga kabataan sa kanilang edukasyon.