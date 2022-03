Mga palaboy tinutumba sa US

Hinahanting na ang mga suspek sa serye ng pamamaril sa Amerika kung saan limang palaboy na ang nabiktima.

Ayon sa joint statement ng New York Police Department (NYPD) at Washington Metropolitan Police Department, limang pulubi ang binoga mula Marso 3 hanggang 12.

Sa mga tinarget, dalawa ang nasawi, at halos lahat ng krimen ay nangyari sa kalagitnaan ng gabi.

Naglabas na ang pulisya ng itsura ng naturang suspek sa pamamaril ng mga palaboy sa Washington at New York.

Sinuman ang makapagbibigay ng impormasyon na mauuwi sa pagkaaresto nito ay bibigyan ng $55,000 o tumataginting na lampas P2M.

Samantala, pinayuhan ni Washington Mayor Muriel Bowser ang mga pulubi na maghanap muna ng pansamantalang matutuluyan para hindi malagay ang buhay sa panganib.

“We will use every tool, every technique and every partner to bring the killer to justice,” wika naman ni NYPD Commissioner Keechant Sewell.