Mga pagkain, gamot dumating na sa Siargao

Nagsimula nang dumating ang tulong sa ilang lugar na tinamaan ng bagyong ‘Odette’.

Kahapon ay kinumpirma ni Surigao del Norte 1st District Rep. Francisco Jose Matugas ang pagbiyahe ng mga pagkain, gamot para sa mga apektadong residente ng Siargao Island.

Sa Facebook post ng mambabatas, sinabi ni Matugas na isang eropla¬nong may bitbit na limang tonelada ng gamot at medical supplies kabilang ang grupo ng mga doctor ang umalis sa Maynila at lumipad sa isla.

“We expect a regular delivery of five tons of food per day through air transport,” ayon kay Matugas.

Kinumpirma rin ng kongresista na wala pa ring linya ng komunikasyon, kuryente at tubig sa maraming bahagi ng Siargao at Surigao City.

Kinakasa naman na ng Philippine Coast Guard (PCG) ang paghahatid ng suplay ng pagkain sa Cebu at Surigao.

Ayon kay PCG spokesperson Arman Balilo, sa loob ng 24 oras ay posible na ang pagdadala ng pagkain sa Cebu pero medyo matatagalan umano sa Surigao.