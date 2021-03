Mga padyak driver sa Naga keri na mag-first aid

Matapos ang isang taong pagkaudlot, nagpatuloy na ang ‘Driver-First Aider’ program ng ng lokal na pamahalaan ng Naga City kung saan nasa 20 padyak driver ang tinuruan ng basic life support (BLS) at first aid skill.

Ang ‘Driver-First Aider’program ay tugon sa hangarin ng lokal na pamahalaan na mabigyang kaalaman ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan para makapagbigay ng paunang lunas o first aid.

Unang pinatupad ang training program sa ilalim ng Ordinance 2018-025 noong 2019. Magkakaroon din umano ng refresher training kada dalawang taon upang masiguro na laging handa ang mga driver para tumulong sa mga emergency situation.

Sinasaad din sa nasabing ordinansa na hindi ipoproseso ng Public Safety Office (PSO) ang permit o lisensya ng mga driver na hindi sasama sa mga training.

Sa isang panayam kahapon, sinabi ni Councilor Joselito del Rosario, may-akda ng ordinansa, na layunin din ng programa na makatugon sa emergency situation ang mga driver ng trimobile, padyak, at e-trike na may kasanayan sa BLS at first aid, habang patungo pa lang sa lugar ang rerespondeng medical personnel.

Nilahad pa ni Del Rosario ang dalawang insidente sa Brgy. Abella at Calauag kung saan nagamit ng dalawang padyak driver ang kanilang natutuhan sa first aid training. Ang isa umano ay minor heat attack, habang ang isa ay hypertension case.

“The good thing here was that the first aid approaches are readily available on our streets or in public places even in our neighborhood when they are needed,” sabi ni Del Rosario.

Pinangunahan ng Naga City Community First Responders Program Management Office ang nasabing libreng training, sa koordinasyon ng PSO, Trimobile Task Force, Naga City Police Office, City Risk Reduction Management Office, at City Health Office. (PNA)