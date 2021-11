Mga pabebe sa bakuna puwersahin na – DOH

Nagpahayag ng suporta ang Department of Health (DOH) para sa mandatory vaccination laban sa COVID-19 partikular ng mga nasa vulnerable sector o iyong madaling mahawa ng coronavirus.

Sa isang media briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire na kailangan ito upang makamit ang hinahangad na population protection ng bansa laban sa COVID.

Ayon kay Vergeire, naobserbahan nila ang pag-aalangan sa bakuna ng ilang sektor subalit hindi makakamit ng bansa ang population protection kontra coronavirus hangga’t mayroong mga hindi pa bakunado.

“One of the things that we are looking at, we will never achieve ‘yong immunity na kailangan ng population natin kung may mga sector sa society natin na hindi mababakunahan,” sabi ni Vergeire.

“So isa po sa tinitingnan natin na paraan is to make it mandatory,” pahayag pa ni Vergeire. (Issa Santiago)