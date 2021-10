Mga pabayang kapitan, mayor sa bakuna rollout sisibakin

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga alkalde at kapitan ng barangay na alamin kung sino pa ang mga hindi nabakunahan sa kanilang mga lugar para maturukan ng COVID-19.

Sa ganitong paraan aniya ay maiwasan ang pagkahawa-hawa ng ibang mga tao sa komunidad.

“I’d like to appeal to the mayors and the barangay captains na magpasyal lang siya ng kalahating araw, tanungin niya kung sino pang hindi nabakunahan at sabihin niya na kung mayroong scheduled na bakuna,” anang pangulo.

Dapat aniyang igiit ng mga lokal na opisyal ang kanilang awtoridad dahil para naman sa proteksiyon at kaligtasan ng mga tao ang pagpapabakuna laban sa COVID-19.

“My experience as a mayor, ‘pag sinabi niya gusto niya itong gawin at talagang sabihin niya he will impose his authority, gawin mo ‘yan, ginagawa talaga,” dagdag ng pangulo.

Kapag hindi aniya susunod, lalo na ang mga kontra partido sa LGU ay maaring kasuhan ng Department of Interior and Local Government na posibleng mauwi sa pagkasibak o tuluyang pagkaalis sa serbisyo.

“Either you follow us or you have to answer to Secretary Año ng DILG. Talagang magkakaroon ka ng kaso, even administratively, you can be dismissed. It includes dismissal from office; suspension; forfeiture of pay or outright dismissal,” wika ng pangulo. (Aileen Taliping)