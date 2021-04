Mga ospital sinita ng DOH sa health worker hazard pay

Inihayag ng Department of Health (DOH) na dapat pa ring makatanggap ng benepisyo gaya ng hazard pay ang mga health worker na naka-mandatory quarantine matapos na ma-expose sa COVID-19.

Sinabi ito ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire alinsunod sa joint circular ng DOH ng Department of Budget and Management (DBM).

“Kailangan po nating pagsabihan ito pong ating mga ospital o ‘di kaya ay ibang mga ahensiya. They still have to receive their hazard pay even when they undergo quarantine kasi ito pong quarantine ay kino-consider natin as a paid time for work,” ayon kay Vergeire sa online briefing.

Sinabi rin ng Malacañang na wala dapat deductions sa hazard pay ng health workers.

Ito ay matapos makatanggap ng ulat na ilang health workers ang binawasan ng malaki ang hazard pay matapos na maisailalim sa quarantine period. Nalaman na ang special risk allowance (SRA) ay ipinagkaloob sa mga health worker. “Directly cate­ring to or in contact with COVID-19 patients for every month that they are serving during the state of national emergency” ay nasa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act kaya dapat na mabayaran sila ng hazard pay sa ilalim ng Magna Carta of Public Health Workers. Nabatid na sinabi ni Robert Mendoza, national president of the Alliance of Health Workers, na ibigay nang buo ang kanilang hazard pay. (Juliet de Loza-Cudia)