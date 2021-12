Mga ospital, red alert na sa mapuputukan

Kasado at naka-red alert na umano ang mga pagamutan para sa pagsalubong sa Bagong Taon, kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga biktima ng paputok, ayon sa Private Hospitals Associations of the Philippines Inc. (PHAPI).

“Halos lahat naman talaga ng hospital, kumbaga mati-term natin na naka-red alert at handa po sila sa kung ano man ang mangyayari,” wika ni PHAPI president Dr. Jose de Grano sa isang panayam.

Umaasa rin umano siya na sa tulong ng istriktong pagbabantay ng mga awtoridad ay konti lang ang mga maitatalang insidente ng biktima ng paputok.

Sa tala ng Department of Health nitong Martes, 23 na ang biktima ng paputok, karaniwan sa mga ito ay naputukan ng boga, five star, piccolo, triangle, whistle bomb, baby rocket, at iba pang walang label na paputok.