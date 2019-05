Mga opisyal sa NHA ug HUDCC gipasakaan ug kaso tungod sa Marawi rehab

By jess campos

MANILA – Gipasakaan og kasong graft sa Office of the Ombudsman ang pipila ka mga opisyal sa administrasyon Duterte tungod sa giingong pagpabaya niini sa gihimong rehabilitasyon sa Marawi.

Lakip sa mga gikasohan mao silang National Housing Authority (NHA) General Manager Marcelino Escalada Jr., ug Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC) Eduardo del Rosario.

Subay sa 12 ka pahina nga reklamo nga gisang-at ni Datu Meno Manabilang, chairman sa Voice of Marawi IDPs, nga hangtud karon wala pay nahitabong rehabilitasyon sa Marawi hapit na mo duha ka tuig human mabawi ang maong siyudad gikan sa mga teroristang Maute-ISIS group.

“Despite the utter helplessness of our situation, the Rehabilitation of Marawi remains chokes and smothered by the corrupt and inept decisions of the Housing and Urban Development Coordinating Council and the National Housing Authority Leadership,” matud ni Manabilang.

Gipasabot sa complainant, klaro kaayo nga adunay graft and corruption sa procurement process nga gihimo sa NHA niadtong gihimo niini ang kontrata alang sa demolisyon ug debris management sa Sector 2 hangtud sa 9 sa mga nagubang bahin sa siyudad.

“Having no valid contract as a basis… thereby leaving all their workers uninsured and working in a very high-risk area like Marawi,” dugang pamahayag ni Manabilang.

Pagpasabot pa ni Manabilang, nga ang tulo ka kontratista nga kinuha sa NHA ug HUDCC alang sa maong clearing operations pulos dili kuwalipikado sa maong operasyon.

“These circumstances leave me wondering how NHA could turn a blind eye in the face of these missing requirements. The only plausible explanation is a criminal conspiracy, collusion, and corruption to corner and profit from the demolition project,” matud ni Manabilang.

Gawas nilang Escalada ug Del Rosario, lakip usab sa gipasakaan ug kaso ang pribadong indibiduwal gikan sa CJI General Services, Inc., naglakip nilang Jimm Francis Hinch, Barry Jim Hinch, Julius Josephe Beredo, Noel Mendoza ug Harry Cuevas.

Gilakip usab ni Manabilang sa kaso si Engr. Edgardo Sagum sa Eddmari Construction and Trading.