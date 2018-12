Mga opisyal sa DILG gipaubos sa drug test

“Ang mahusay na pinuno, mahusay ding tagasunod.”

Mao kini pamahayag ni Secretary Eduardo Año sa Department of the Interior and Local Government (DILG) human pangunahi ang 1,000 ka mga kawani sa departamento gikan sa sentral nga buhatan sa gipatuman nga ‘mandatory drug testing’ sa DILG-NAPOLCOM Center, EDSA cor. Quezon Avenue, Quezon City.

“Walang exempted sa drug testing ng departamento, maging ang mga opisyal. Nais nating iparating ang mensahe sa lahat, kami ay drug-free at handa tayong pangunahan ang laban kontra sa iligal na droga hanggang sa huli,” dugang pa niini.

Misunod usab sa pagpadrug test silang DILG Undersecretary for Operations Epimaco V. Densing III, Undersecretary for Public Safety Nestor F. Quinsay ug Assistant Secretary for External and Legislative Affairs Ricojudge Janvier M. Echiverri.

Kini ang ika tulo ngaa tuig gikan sa 2016 nga ang central office sa DILG maoy mopahigayun sa tinuig nga mandatory drug testing kabahin sa kampanya sa kagamhanan batok sa gidiling drugas.