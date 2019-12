Mga opisyal sa barangay makadawat og P3K nga Christmas bonus

Hatagan sa Office of the President og P3,000 Christmas incentive o bunus ang mga opisyal sa barangay, mga Sangguniang Kabataan (SK) chairperson ug Indigenous People’s Mandatory Representatives (IPMR) isip pag-ila sa ilang pagseserbisyo sa ilang komunidad.

“Sinuggest ko po ‘yan kay Pangulong Duterte para mapasaya ang ating mga barangay officials na walang sawang nagseserbisyo sa kanilang mga komunidad,” matud ni Senador Christopher Lawrence “Bong” Go.

“Gumagawa po kami ng paraan ni Pangulong Duterte na mabigyan man lang kayo ng Christmas incentives o anuman po na pwede ninyong magamit ngayong pasko para po sa mga elected barangay officials,” dugang pa niini.

Apan kinahanglan nga mahikong balaod una ang Senate Bill (SB) No. 391 o “Barangay Services Compensation Act” nga karon nag-ong-ong sa Senate Committee on Local Government.

Matud niya nga panahun na aron ilhon ang ‘hard work’ ug ‘effort’ sa mga opisyal sa barangay busa angayan lang mahatagan silag dugang insentibo.

“Our barangays are not on autopilot. They are manned by these hard-working and dedicated individuals who, despite their seemingly thankless job, are committed to ensuring that our barangays serve the purpose they are intended for,” matud ni Go.