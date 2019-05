Mga opisyal ng IBP sisilipin sa paglantad ni ‘Bikoy’

By Juliet de Loza-Cudia

TINIYAK ng susunod na opisyal ng Integrated Bar of the Philippines (IBP) na iimbestigahan nila ang mga outgoin­g official ng IBP, para alamin kung ano ang kaugnayan nila sa pag­lantad ni Peter Joemel Advincula alyas ‘Bikoy’ na nag-akusa kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya sa pagkakasangkot sa iligal na droga.

Ayon sa bagong IBP national president Domingo Eyon Cayosa,magsasagawa sila ng pormal na im­bestigasyon sa isinagawang press conference sa kanilang tanggapan noong nakalipas na Mayo 6 sa Pasig City.

Ipinaliwanag ni Cayosa na aalamin nila ang ulat na may ilang opisyal ng IBP ang nasa likod ng nabanggit na press conference at ang maaring parusa laban sa kanila.

“Be assured that we will responsibly do our job as elected leaders of the organization and safeguard the interests and integrity of the IBP,” ayon kay Cayosa .

Una nang inihayag ni Outgoing IBP national president Abdiel Dan Fajardo na sila man ay nasorpresa sa pagdating ni Advincula sa kanilang tanggapan.

Isang grupo umano ng madre ang lumapit sa kanila para sa posibleng legal assistance.

Ikinatuwa naman ni dating IBP national president Vicente Joyas ang pahayag ni Cayosa.