Mga on-site worker puwersado sa COVID bakuna

Obligado nang magpabakuna laban sa COVID-19 lahat ng mga manggagawa lalo na iyong mga on-site at transport worker sa mga lugar na mayroong sapat na supply ng bakuna simula Disyembre 1, 2021.

Inanunsiyo ito kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos aniyang aprubahan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) ang ilang mga polisiya para mapaigting ang vaccination rollout sa bansa.

“In compliance with the directives of President Rodrigo Roa Duterte, the Inter-Agency Task Force approved measures to employ a whole-of-government solution to increase demand for COVID-19 vaccination,” ayon kay Roque.

Aniya, sakop nito ang mga nasa public at private sector sa mga lugar na mayroong sapat na supply ng COVID-19 vaccine at kinakailangang mapabakunahan ang mga kawani na nagtatrabaho on-site.

Tiniyak naman ni Roque na hindi sisibakin ang mga manggagawang hindi bakunado subalit kinakailangan nilang sumailalim sa regular na RT-PCR test o antigen test na sila mismo ang gagastos.

“Eligible employees, who remain to be unvaccinated may not be terminated but they shall be required to undergo regular RT-PCR testing, or antigen tests, at their own expense,” sabi ni Roque.

Samantala, sakop din ang mga nasa public transport sector.

Kinakailangan ding fully vaccinated lahat ng mga manggagawa sa public transport sector partikular ang mga tsuper at konduktor, mga manggagawa sa mga sasakyang pandagat, pati na ang mga nagtatrabaho sa mga eroplano bilang kondisyon para makapagpatuloy ng operasyon ang mga ito.

“Public transportation services in the road, rail, maritime and aviation sectors shall likewise require all their eligible workers to be fully vaccinated as a condition to continue their operations,” wika ni Roque. (Aileen Taliping/Prince Golez)