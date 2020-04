Mga OFW tulungan imbes na pag-initan – Villanueva

Kinuwestiyon ni Senador Joel Villanueva ang naging hakbang ng Department of Labor and Employment na ipa-deport ang isang Filipina caregiver sa Taiwan dahil lamang sa mga mapanirang komento sa Facebook laban sa Administrasyong Duterte.

Sa statement ng DOLE nitong Sabado, Abril 25, binisita ng kinatawan ng Philippine Overseas Labor Office sa Taiwan ang caregiver na nagtatrabaho sa Yunlin County noong Abril 20.

Binalaan ang overseas Filipino worker na posible siyang makasuhan sa batas ng Taiwan at Pilipinas dahil “wilful posting of nasty and malevolent materials against President Duterte” sa Facebook.

Nangako naman ang Pinay na buburahin niya ang video at gagawa siya ng apology. Subalit natuklasan ng POLO na may mga pekeng account ang sumusuporta sa Pinay. Napag-alaman nila na may mga pekeng account ang Pinay at may inorganisang grupo para siraan ang administrasyong Duterte.

Ayon naman kay Villanueva, imbes na pagtuunan ang social media post ng OFW ay dapat ayusin ng POLO ang pagbibigay ng ayuda sa mga OFW na apektado ng coronavirus pandemic.

“Philippine Overseas Labor Office has only assisted 12% of the displaced OFW workers who applied for cash assistance (AKAP). This should be prioritized instead of focusing against OFW social media posts.”tweet ni Villanueva, chairman ng Senate Committee on Labor and Employment.